Rafael Nadal, renaissance et mariage

Rafael Nadal du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle chronique, nous explorerons la carrière de l’Espagnol, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. 2017 marque le début de la deuxième carrière de Rafael Nadal (et Roger Federer). L’Espagnol et le Suisse ont participé à une finale épique de l’Open d’Australie: ce fut un match légendaire, d’une grande importance.

Federer a gagné en cinq sets passionnants à la fin d’un tournoi incroyable. Nadal a également été battu par son rival suisse à Indian Wells et Miami, mais son swing en terre battue a été triomphant. Il a remporté Monte-Carlo, Barcelone, Madrid et le 10e Roland Garros de sa carrière contre Stan Wawrinka.

Un résultat incroyable. Mais ce n’était pas la fin, car Rafa a également remporté l’US Open, son 16e Chelem, en finale contre Kevin Anderson. Retour également n ° 1 mondial. “En 2014, j’ai subi plusieurs blessures et problèmes de santé, ce qui m’a fait me nourrir de doutes sur ma forme et a conditionné mon 2017, produisant une anxiété qui m’était inconnue jusque-là.

En fait, ce stress interne a duré six ou sept mois. Heureusement, ils ne sont jamais revenus, mais qui sait à l’avenir, ils pourraient revenir », a déclaré Rafa à la fin d’une incroyable 2017. Cette année-là, il a fait équipe avec Roger Federer lors de la Laver Cup.

Nadal a déclaré qu’il avait déjà essayé de convaincre Roger de jouer en double avec lui il y a 11 ans. “Je l’ai fait attendre. Lorsque vous faites attendre quelqu’un, alors il appréciera davantage, c’est pourquoi il est si excité maintenant”, a déclaré Federer.

“Les bonnes choses attendent toujours”, a expliqué Nadal.

En 2018, il a remporté Monte-Carlo, Barcelone et Roland Garros pour la 11e fois, battant Dominic Thiem et remportant un total de 5 titres, perdant une demi-finale sensationnelle de Wimbledon contre Novak Djokovic.

Concernant sa relation avec Federer, Rafa a déclaré: “Le mot ami est important pour moi. Nous ne pouvons appeler personne ami, mes amis sont les gens que je connais depuis de nombreuses années et qui sont présents dans la vie de tous les jours. Avec Federer, j’ai un très bonne relation.

Je dirais que nous sommes d’excellents compagnons. Nous nous félicitons pour quelque chose d’important. C’est la même relation que j’ai avec Djokovic et Murray. “Nadal 2019 a été une super année, malgré la défaite de la finale de l’Open d’Australie contre Nole.

Non seulement parce qu’il est revenu n ° 1 mondial, mais il a également remporté sa cinquième Coupe Davis, l’Open de France et l’US Open à nouveau, aller un Slam loin du record du Federer 20 Slams. Le 19 octobre 2019, Rafa a épousé Majorque avec sa fiancée Francesca Xisca Maria Perelló, après de nombreuses années de confiance.

L’aboutissement d’une saison et d’une vie professionnelle tout simplement incroyables. «Nous avons vraiment apprécié cette merveilleuse journée. Nous nous sommes beaucoup amusés et avons apprécié toutes les personnes invitées qui sont venues, c’était une super journée! “, A déclaré Nadal à propos de son mariage.

2020 a jusqu’à présent été conditionnée par la pandémie de Covid-19, mais l’histoire du tennis de Rafael Nadal n’est pas encore terminée