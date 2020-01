Rafael Nadal rend hommage à Kobe Bryant portant le chapeau des Lakers après le crash de Kyrgios

Lundi 27 janvier au soir, le franc-tireur espagnol, tête de série mondiale, Rafael Nadal a éliminé le favori australien à la maison et apparemment le pro du tennis le plus détesté de l’ère ouverte, Nick Kyrgios, et a déménagé en quart de finale où le 33 une merveille de Majorque, âgée de deux ans, affronterait l’Autrichien Dominic Thiem, Fifth Seed, 26 ans.

Néanmoins, moins de 24 heures avant le début du match, la légende de la NBA, Kobe Bryant, qui est devenu un fan de tennis peu de temps après sa retraite dans les années 2016 et s’est impliqué avec un certain nombre de superstars du tennis comme le joueur de 32 ans La 2e graine serbe Novak Djokovic aux côtés de la WTA, 22 ans, la 3e graine, la japonaise-américaine Naomi Osaka, est décédée lors d’un accident d’hélicoptère à Los Angeles aux côtés de sa fille de 13 ans, ce qui a été un choc atroce pour beaucoup, tandis que Rafa ( Nadal) n’a pas non plus regretté de rendre hommage à la star de la NBA, dont la disparition inopportune avait profondément découragé le monde du sport.

En outre, après avoir affronté Kyrgios 6-3, 3-6, 7-6, 7-6 lors d’un match de quatrième tour spectaculaire sur le terrain dur de la Rod Laver Arena lundi 27 janvier, portant un chapeau noir avec «Lakers» ”Imprimé en jaune sous Nike Inc.

logo, Nadal a déclaré à la légende du tennis John McEnroe tout en étant interrogé sur Bryant dans l’interview sur le terrain, “Je me réveille ce matin avec cette terrible nouvelle. C’est super triste. Il a été l’un des plus grands sportifs de l’histoire, il mérite donc une salve d’applaudissements.

Je n’ai pas passé de temps avec lui mais je l’ai rencontré. J’ai un ami très proche qui jouait avec lui depuis longtemps, Pau Gasol, et il m’a toujours dit qu’il avait l’esprit de surmonter, de travailler dur, il voulait toujours plus, il voulait toujours augmenter son niveau, il était une véritable inspiration pour le monde du sport.

“”C’est un de ces jours que vous voulez oublier, mais Kobe Bryant sera dans nos cœurs pour le reste de nos vies», A ajouté le lanceur de sorts espagnol de 33 ans.