Rafael Nadal rend hommage à Maria Sharapova

Maria Sharapova, une star du tennis qui est également devenue l’une des athlètes les plus riches et les plus célèbres du 21e siècle, a décidé d’annoncer sa retraite du tennis à l’âge de 32 ans. Sa dernière apparition sur le court de tennis remonte au premier tour de l’Open d’Australie, quand elle a été battue 6-3 6-4 par Donna Vekic.

Au cours de sa carrière extraordinaire, la Russe a remporté cinq titres du Slam, avec le triomphe inoubliable à Wimbledon en 2004 à 17 ans, lorsqu’elle a battu la numéro 1 mondiale à Serena Williams lors d’une finale difficile. «Elle a travaillé très dur dès son plus jeune âge pour atteindre ses objectifs.

C’est un jour triste car une icône s’en va, une référence dans le sport féminin. Elle a beaucoup donné au tennis. Surtout, elle a été un exemple de passion pour le sport », a déclaré Rafael Nadal après son match contre Miomir Kecmanovic.

«J’ai toujours admiré la façon dont Nadal a surmonté toutes les blessures qu’il a subies. Il en est le meilleur exemple », a déclaré Sharapova dans une interview. Masha a été présenté dans un certain nombre de missions de modélisation, y compris une fonctionnalité dans le numéro Sports Illustrated S ****** t.

Elle est apparue dans de nombreuses publicités, notamment celles de Nike, Prince et Canon, et a été le visage de plusieurs maisons de couture, notamment Cole Haan. Selon Forbes, elle a été nommée athlète féminine la mieux payée au monde pendant 11 années consécutives et a gagné 285 millions de dollars américains (y compris les prix en argent) depuis qu’elle est devenue professionnelle en 2001.