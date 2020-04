Rafael Nadal renverse Novak Djokovic pour prolonger son règne

La rivalité entre Rafael Nadal et Novak Djokovic avait moins de trois ans lors de leur rencontre en finale du Masters de Monte-Carlo 2009, disputant pour la 16e fois le Tour et la troisième finale. Nadal a remporté une victoire 6-3, 2-6, 6-1 après une bataille acharnée qui a duré deux heures et 43 minutes, devant travailler pour chaque point contre le Serbe.

C’était le cinquième titre consécutif de Rafa à Monte-Carlo, prolongeant sa séquence à 25 triomphes en Principauté et remportant la 12e victoire sur Novak, la septième sur terre battue en autant d’affrontements qu’ils avaient disputés. Bien qu’il n’ait pas encore battu Rafa sur la surface la plus lente, Djokovic est devenu son plus grand rival sur terre battue, défiant Rafa il y a 12 mois à Hambourg et à Roland Garros et restant en contact avec le puissant Espagnol dans les deux premiers sets quelques semaines plus tôt dans la Coupe Davis aussi.

Novak a tout donné pour mettre fin à la séquence de Nadal à Monte-Carlo, mais n’a pu gagner qu’un set, perdant du terrain dans le décideur contre un joueur plus fiable à ce moment, à la fois physiquement et mentalement. Ils se sont poussés jusqu’aux limites, avec une quarantaine d’échanges qui ont atteint le dixième coup et Novak qui est resté en contact avec Rafa là-bas, montrant sa fantastique couverture judiciaire et ses coups de fond de premier ordre qui nécessitaient toujours un mouvement supplémentaire de Nadal pour gagner le point.

L’Espagnol avait également l’avantage dans les rallyes les plus courts et de milieu de gamme, mais a dû donner le meilleur de lui-même pour sortir vainqueur, ce qui a nécessité près d’une heure pour remporter le set final malgré seulement sept matchs joués! Nadal a été plus efficace derrière le premier et le deuxième service, se brisant cinq fois et volant le service du rival à sept reprises pour forger l’avantage décisif qui l’a ramené chez lui.

De plus, Novak a essayé d’être agressif, se précipitant vers le filet et imposant ses tirs qui accompagnaient le prix alors qu’il finissait le match avec près de 50 erreurs non forcées. Djokovic a gaspillé un point de jeu au début du duel et Rafa l’a brisé avec un vainqueur en crosscourt pour un départ parfait, seulement pour perdre le service dans le match suivant après un revers lâche qui a atterri longtemps.

Le match s’est transformé en une guerre ouverte dès les premiers matchs, nécessitant 26 minutes pour terminer les quatre premiers alors que Novak prenait une avance de 3-1 après une autre pause. Nadal a effacé le déficit instantanément après avoir volé le service de Djokovic à l’amour, tenant dans le match six grâce à un vainqueur en crosscourt pour égaliser le score à 3-3.

L’élan était de nouveau de son côté, convertissant la quatrième chance de pause du septième match après plus de dix minutes et fermant la suivante à l’amour pour avancer de 5-3. Djokovic a complètement perdu son terrain après cette première avance, laissant tomber le service à nouveau pour remettre le set à son rival après une épuisante 58 minutes.

Le Serbe était cependant là pour concourir, donnant le coup d’envoi du deuxième set avec une pause après un fantastique rallye de 36 coups qui a fait exploser la foule de joie. En tête de 2-1, Djokovic a repoussé trois occasions de pause pour prendre une avance de 3-1 avec un smash gagnant, se mettant en excellente position pour réclamer le set lorsque Nadal a pulvérisé une erreur de coup droit lors du prochain match pour tomber 4-1 derrière.

Servant bien tout au long du set, Djokovic a décroché un as à 5-2, collectant des vibrations positives et augmentant le boost avant le décideur après avoir réussi à retirer l’énergie des tirs de Nadal et à garder les points sur sa raquette.

Le moment charnière de toute la finale est survenu lors du premier match du décideur lorsque Rafa a sauvé une chance de rupture avec un échange à couper le souffle de 39 coups qui a mis Novak à genoux et un autre avec un vainqueur de service. Djokovic n’a pas pu retourner le service sur son troisième point de rupture également et l’Espagnol a tenu avec un coup droit gagnant après 13 minutes de jeu.

Novak a perdu le focus et a subi une pause dans le match suivant après avoir gaspillé quelques points de jeu, envoyant un coup droit long et brisant le ballon loin du terrain avec colère. Le troisième match a également duré plus de dix minutes et Novak a converti sa troisième occasion de pause pour effacer le déficit et revenir du côté positif du tableau de bord, donnant 120% pour suivre un grand rival et remporter la première couronne de Monte-Carlo.

Il n’est pas resté trop longtemps sur la piste gagnante, car Nadal a de nouveau cassé au quatrième match pour augmenter l’avantage à 3-1. Une tenue parfaite à l’amour a poussé l’Espagnol 4-1 vers le haut, le scellant avec un as sur la ligne T et laissant Novak sans rien dans le réservoir.

Le Serbe a frappé une double faute dans le sixième match pour se retrouver 5-1 et Nadal a conclu le triomphe avec une autre prise en main, célébrant la cinquième couronne consécutive de Monte-Carlo. Les trois derniers matchs n’ont duré que 12 minutes et s’ils avaient été un peu plus longs, le match aurait franchi la barre des trois heures, ce qui illustre la proximité de la rencontre jusqu’à la deuxième partie du set final lorsque Rafa s’est chargé de l’apporter. domicile.