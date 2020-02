Rafael Nadal révèle ce que la dernière finale d’Acapulco signifie pour lui

Faisant ses débuts à Acapulco en février 2005, Rafael Nadal, âgé de 18 ans, a remporté le titre sans perdre un set, créant une ouverture parfaite pour ce qui allait se passer le reste de la saison qui l’a vu remporter le premier Major et Masters. 1000 couronnes.

Quinze ans plus tard, l’un des plus grands joueurs de tous les temps jouera pour la troisième couronne à Acapulco, devenant le dernier champion sur terre battue en 2013 et subissant la défaite en finale face à Sam Querrey il y a trois ans. Samedi soir, Rafa affrontera un autre Américain dans le choc pour le trophée, alors que Taylor Fritz, 22 ans, surmonte un set et un déficit de rupture en demi-finale contre un compatriote John Isner pour se retrouver dans la cinquième finale de l’ATP, cherchant le deuxième titre ATP.

Après la défaite en quart de finale contre Dominic Thiem à l’Open d’Australie, Nadal s’est rendu à Dubaï et en Afrique du Sud, faisant la promotion du sport en dehors des tournois officiels et rentrant chez lui à Majorque pour les préparatifs avant le voyage à Acapulco.

N ° mondial 2 a bien joué cette semaine, battant Pablo Andujar, Miomir Kecmanovic, Soonwoo Kwon et Grigor Dimitrov pour 19 victoires en 21 rencontres lors de cet événement, espérant remporter le 85e titre au général et le premier depuis l’US Open en septembre dernier.

L’Espagnol a perdu le service six fois jusqu’à présent en quatre matches, contrôlant le rythme au retour pour effacer ce déficit et régler le choc du titre sans perdre un set, se tenant comme le favori contre le jeune lors de leur première rencontre sur le Tour.

Après la victoire en demi-finale contre Grigor Dimitrov, Rafa a exprimé son enthousiasme à l’idée de participer à une autre finale à Acapulco, essayant de trouver la forme et l’élan nécessaires avant le premier événement Masters 1000 de la saison à Indian Wells.

“Il est très important pour moi de participer à une autre finale d’Acapulco, d’autant plus qu’elle survient après une longue pause et cette défaite en quart de finale à l’Open d’Australie. Au cours des deux prochaines semaines, les premiers 1000 Masters de la saison arrivent et j’ai besoin de trouver un rythme compétitif. La finale ici me donnera un coup de fouet non seulement au choc de Taylor Fritz, mais aussi pour les semaines suivantes. ”