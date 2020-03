Rafael Nadal révèle comment il passe du temps pendant une pause forcée du tennis

En raison d’un coronavirus, la saison de tennis est interrompue au moins jusqu’à la dernière semaine d’avril, avec de faibles chances de voir l’action également en mai, en particulier en Italie, en Espagne et en France. N ° mondial Rafael Nadal s’est rendu à Indian Wells après avoir remporté le titre à Acapulco mais n’a pas pu concourir pour le quatrième titre dans le désert, les organisateurs annulant les deux premiers Masters 1000 de la saison et envoyant les joueurs chez eux.

Rafa a quitté Indian Wells environ cinq jours après son arrivée, rentrant chez lui à Porto Cristo à Majorque et travaillant sur des exercices physiques et espérant frapper à nouveau le court de sa Rafa Nadal Academy, même s’il n’est pas facile de dire quand il pourra pour concourir à nouveau.

À peine six semaines après les finales de la Coupe Davis en novembre dernier, Nadal a mené l’Espagne à la première Coupe ATP et a marqué des victoires contre Nikoloz Basilashvili, Pablo Cuevas et Yoshihito Nishioka, poussant son pays dans les quarts avec Roberto Bautista Agut, qui était trop fort pour le plus bas -adversaires classés.

Face au premier défi sérieux, Rafa a subi une perte de 6-4, 7-6 contre David Goffin après avoir épuisé ses deux heures et 23 minutes, gaspillant ses opportunités avant de rebondir dans le choc des doubles pour garder l’Espagne en vie dans la compétition.

En demi-finale, Nadal a affronté Alex de Minaur après un autre marathon pour propulser son pays dans la finale où il n’avait aucune chance contre Novak Djokovic, perdant 6-2, 7-6 et ratant l’occasion de conquérir un autre événement par équipe lorsque la Serbie a battu l’Espagne. dans la rencontre décisive en double.

Après le premier titre de l’Open d’Australie depuis 2009, Nadal a évincé Hugo Dellien, Federico Delbonis, Pablo Carreno Busta et Nick Kyrgios après une intense bataille pour atteindre le quart de finale, à une victoire de ne pas garder le non.

1 place devant Djokovic indépendamment des autres résultats. Néanmoins, Dominic Thiem a arrêté Rafa en quatre sets épiques après quatre heures et dix minutes, prenant les trois bris d’égalité et permettant à Novak Djokovic de décrocher le titre et de devenir le numéro un mondial.

1 devant l’Espagnol. Après Melbourne, Nadal a dû rester sur la route pendant une semaine, ouvrant la Rafa Nadal Academy au Koweït le 5 février et jouant contre Roger Federer au Cap deux jours plus tard devant la foule record de 52 000 personnes, rentrant chez lui à Majorque avant de conquérir le 85e titre à Acapulco, sa dernière épreuve à ce jour.