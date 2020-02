Rafael Nadal révèle les moments les plus importants de sa carrière

Rafael Nadal est un joueur qui joue chaque point comme si sa vie en dépendait. Il veut tout gagner, n’importe où, toujours. Cette attitude a grandement contribué à rendre la carrière de l’Espagnol impressionnante.

La domination totale sur terre battue et Roland Garros vous montre également sa compétitivité. N’importe quel autre joueur se serait ennuyé de soulever le même trophée huit, dix, douze fois. Nadal en veut probablement 12 de plus.

Rafael Nadal

Pour moi, il est peut-être le joueur le plus difficile à battre. Il pousse ses adversaires à la limite physiquement et mentalement. Et même quand quelqu’un réussit à le battre, ils laissent une partie d’eux-mêmes dans cette victoire. Il vous suffit de quelque chose pour battre un Nadal en bonne santé.

Rafael Nadal se souvient des moments importants de sa carrière

Alors, que pensez-vous de sa carrière et vous souvenez-vous le plus? N’êtes-vous pas simplement l’embarras du choix?

Qu’est-ce que le titan lui-même regarde en arrière et se souvient le plus affectueusement? D’une certaine manière, Rafa parvient à quantifier les moments les plus importants de sa carrière.

«Ma première Coupe Davis à Séville, la finale contre les États-Unis a été un moment très important. Mon premier Roland Garros en 2005 également, mon premier Grand Chelem et la première fois que j’y ai gagné. »

Nadal a également cité sa célèbre victoire finale de Wimbledon contre Roger Federer en 2008.

«Plusieurs raisons font de Wimbledon 2008 un moment clé de ma carrière. Je dirais que l’Open d’Australie 2009 était inattendu en raison de la façon dont je suis arrivé là-bas, mais c’était très émouvant. Ensuite, je dirais que l’US Open 2013 a été très spécial après mon retour d’une blessure au genou majeure qui m’a empêché de jouer pendant 7 mois. Cela en a fait l’une des victoires les plus enrichissantes. »

L’Espagnol n’est qu’un seul Grand Chelem derrière le recordman de tous les temps Roger Federer. Actuellement sur 19 Majors, la plupart s’attendent à ce que Nadal égale son rival suisse (rival? Plus comme un ami) au Roland Garros 2020.

De plus, il a remporté la Coupe Davis 5 fois avec l’Espagne. Si tout cela ne suffisait pas, Rafa détient également le record de la plupart des titres du Masters 1000 avec 35.

Cette surcharge de titres et d’enregistrements épaterait n’importe qui. Pour ma part, j’ai aimé regarder chaque partie de sa carrière et j’espère en voir beaucoup plus au cours des années suivantes.