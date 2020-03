Rafael Nadal révèle pourquoi son bonheur déterminera l’avenir

Connu comme l’un des joueurs de tennis les plus forts de tous les temps, Rafael Nadal – grâce à la victoire du titre conquis à Acapulco – a réaffirmé sa valeur au monde et a réalisé un nouveau record, cette fois un record inhabituel qui a surpris les supporters et les initiés.

Le champion d’Espagne a disputé l’Open d’Australie 2020 et a remporté ses trois premiers matchs consécutifs contre Hugo Dellien, Federico Delbonis et Pablo Carreño Busta. Au quatrième tour, il a battu Nick Kyrgios en quatre sets et atteint les quarts de finale où il a perdu contre Dominic Thiem en quatre sets.

Par la suite, Nadal a remporté son troisième titre de l’Open du Mexique, battant Taylor Fritz en deux sets en finale. “Tout d’abord, c’est la passion pour ce que vous faites et l’amour pour le jeu”, a-t-il déclaré dans une récente interview.

«Personnellement, j’aime jouer au tennis. J’aime les compétitions et je suis heureux de faire ce que je fais et c’est pourquoi je suis ravi de continuer. Si le jour arrive où je ne suis pas heureux parce que mon corps ne tient pas bien ou pour une raison ou une autre, ce sera le moment de dire au revoir et de trouver une autre motivation.

Mais pour le moment, je suis toujours très heureux de faire ce que je fais maintenant. J’ai une académie de tennis à gérer et je pense que nous faisons le bon travail là-bas, je pense. Nous avons une nouvelle académie au Koweït et j’espère que ce ne sera pas la dernière.

Nous sommes ouverts à voir différentes options, alors pourquoi pas? Je prépare mon avenir pour continuer à être impliqué dans ce beau sport comme le tennis et je pense que je serai dans le monde du tennis à l’avenir. C’est une partie importante de ma vie alors voyons ce qui se passe. Ne jamais dire jamais”.