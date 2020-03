Rafael Nadal révèle que lui et Grigor Dimitrov sont allés pêcher à Majorque

L’Espagnol Rafael Nadal dit que lui et le Bulgare Grigor Dimitrov peuvent être des rivaux sur le terrain, mais en dehors du terrain, ils ont une relation étroite et c’est plus grand que le tennis. Lundi, Rafael Nadal, n ° 2 mondial, a battu Dimitrov 7-5 6-3, champion des finales de l’ATP Nitto 2017, 7-5 6-3 lors d’un match d’exhibition à Atlanta.

C’était la deuxième fois que les deux hommes se rencontraient en trois jours, l’Espagnol ayant également infligé une défaite directe au Bulgare lors de la demi-finale d’Acapulco vendredi dernier. «Nous avons été à Majorque ensemble. Nous sortons dans le bateau et attrapons des poissons.

Le tennis n’est pas éternel, mais l’amitié l’est “, a déclaré Nadal après l’exposition d’Atlanta, via Ricky Dimon. Nadal, 33 ans et Dimitrov, âgé de 28 ans, a joué 14 fois contre l’autre au niveau de l’ATP. 19 fois champion du Grand Chelem Nadal a dominé contre Dimitrov dans leurs matchs car il n’a été battu par le Bulgare qu’une seule fois.

La seule victoire de l’ancien numéro 3 mondial Dimitrov sur Nadal à l’Open de Chine en 2016, quand il a battu l’Espagnol pour se qualifier pour la demi-finale de Pékin. Depuis lors, Nadal a remporté six matchs consécutifs contre Dimitrov au niveau ATP.