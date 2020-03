Rafael Nadal révèle ses principaux objectifs pour le reste de 2020 après avoir conquis Acapulco

N ° mondial Rafael Nadal est de retour sur la voie de la victoire pour la première fois depuis l’US Open l’an dernier, remportant le 85e titre ATP à Acapulco la semaine dernière. Faisant ses débuts avec succès à 18 ans en 2005, Nadal a remporté la couronne en 2013 lorsque l’événement s’est déroulé sur terre battue pour la dernière fois, perdant la finale contre Sam Querrey en 2017 et ne jouant pas bien il y a un an lorsqu’il a perdu des balles de match contre Nick Kyrgios.

Il n’y avait aucun signe de problème pour Rafa la semaine dernière, perdant 25 matchs en dix sets et dominant les deux services et le retour contre les cinq rivaux pour lever le premier trophée depuis septembre, restant en contact avec Novak Djokovic qui a également remporté 500 points à Dubaï.

Le titre ne pouvait pas venir au meilleur moment pour Rafa, perdant en finale de la Coupe ATP face à Novak Djokovic et en quart de finale de l’Open d’Australie face à Dominic Thiem, perdant des points gagnés en 2019 et quittant le trône ATP.

Désormais, l’Espagnol est motivé pour poursuivre plus de succès le reste de l’année, marquant sa 17e saison consécutive avec au moins un titre ATP et espérant plus de la même chose à Indian Wells, Miami et sur terre battue. Néanmoins, Nadal est conscient que le triomphe d’Acapulco lui apporterait beaucoup s’il ne reste pas en bonne santé, mentionnant que l’un des principaux objectifs en 2020, ainsi que l’obtention du poste de finale de l’ATP pour l’incroyable 16e fois consécutive.

“Nous n’avons pas à penser à l’avenir pour le moment, seulement pour profiter du titre. Gagner Acapulco ne garantit pas une excellente année; cela signifie que c’est un bon début qui me donnera confiance avant les prochains tournois.

Ce triomphe me permet de gagner des places dans l’ATP Race for London, qui est l’un des objectifs de la saison. En plus de cela, je veux rester en bonne santé et chasser autant de titres que possible. Je suis toujours en compétition au plus haut niveau, désireux de produire plus de semaines comme celle d’Acapulco. ”