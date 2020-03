Rafael Nadal révèle son «seul objectif» en tant que joueur de tennis

Le numéro deux mondial Rafael Nadal est le joueur de tennis le plus discipliné de la tournée. Il est le seul professionnel qui possède une immense maîtrise de soi. Une fois qu’il a accroché ses bottes, Nadal veut qu’on se souvienne de lui comme d’un “bon être humain”. Et un joueur avec la plus grande discipline.

“À l’avenir, je ne veux pas me souvenir d’un joueur de tennis qui a remporté de nombreux titres, mais qui a laissé un bon exemple pour les garçons et les filles”, a déclaré Nadal.

«C’est mon seul objectif, alors gagner ou perdre fait partie du sport en général. Si je souhaite dire une chose que j’ai bien fait, c’est que j’ai transmis des choses positives sur et en dehors d’une piste. Cela me rend très satisfait de mon rôle. »

Peu importe à quel point la situation dans le match est pire, Rafa contemple simplement «chaque point». Il envoie certainement un message aux jeunes générations via tous ses matchs.

Rafael Nadal

“L’exemple n’est pas le retour” – Rafael Nadal sur sa victoire épique

Par exemple, lors des finales ATP 2019, Nadal était 5-1 et les points de match en baisse dans le troisième set contre Daniil Medvedev. Le guerrier ATP a fait un retour épique pour battre le Russe 6-7, 6-3, 7-6. Et plus tard, il a mentionné que «l’exemple n’est pas le retour».

Il était au bord de sa défaite mais il a partagé que les jeunes enfants doivent apprendre de sa positivité et de sa patience, plutôt que d’admirer son «retour».

«À mon avis, l’exemple n’est pas le retour, car le retour est – bien sûr, vous devez être là et vous devez continuer à vous battre. Mais l’exemple, à mon avis, n’est pas de casser une raquette lorsque vous êtes 5-1 au troisième ou de ne pas perdre le contrôle de vous-même lorsque les choses ne vont pas dans le bon sens », a déclaré Nadal à Londres.

Même lors de la finale de l’US Open 2019, Nadal a eu de gros problèmes dans le set final. Mais jouant patiemment chaque point et donnant le meilleur de lui-même à chaque instant, l’Espagnol a levé son 19e Chelem. Et c’est ce qu’il veut que la jeune génération assimile à son tennis.

Dimanche, Rafael Nadal a remporté le titre à Acapulco et est devenu le plus jeune et le plus ancien champion du tournoi. À l’heure actuelle, il se prépare pour l’Indian Wells 2020 en Californie, aux États-Unis.