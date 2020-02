Rafael Nadal révèle une histoire intéressante sur sa victoire de 2005 à Acapulco

Rafael Nadal est la star incontestée de l ‘”Abierto Mexicano de Tenis”, qui a débuté lundi à Acapulco dans le magnifique complexe “Princess Mundo Imperial” L’Iberian a remporté deux éditions du tournoi: en 2005, l’un de ses tout premiers succès, et en 2013, la dernière fois sur terre battue pour l’événement mexicain, est allé en dur depuis 2014.

Nadal a également atteint la finale en 2017, étonnamment battu par la puissance et le service de l’Américain Sam Querrey. L’année dernière, il a été battu par Nick Kyrgios dans un match spectaculaire et étonnant, avec le talent australien capable d’annuler les balles de match et de vaincre le solide rival, venant remporter le titre en finale sur Sasha Zverev.

Nadal compte 15 victoires et seulement 2 défaites à Acapulco, atteignant la finale soit remportant le tournoi dans trois de ses quatre apparitions. Dans l’édition 2020, Rafa partira à la recherche du premier titre de l’année, ce qui le porterait à la 17e année consécutive avec au moins un succès sur le circuit ATP.

Avant le début du tournoi, le champion du Grand Chelem à 19 reprises a révélé une histoire intéressante sur sa victoire de 2005 à Acapulco: «Alors cette année, qui sait pourquoi nous avons décidé de faire la fête après la finale. Le lendemain, nous avons dû prendre un avion, car je devais aller en Coupe Davis en Slovaquie.

Pour une raison quelconque, nous avons décidé de conduire d’ici au CDMX. Là, la circulation était horrible et nous étions très en retard. Nous avons presque perdu le vol et lorsque nous avons quitté la voiture, nous étions pressés sans réfléchir. Nous avons donc laissé le trophée là-bas et nous ne l’avons jamais trouvé ».