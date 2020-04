Rafael Nadal sans faute prend d’assaut Dominic Thiem

Depuis que le tirage au sort a eu lieu à Monte-Carlo 2018, le monde entier du tennis s’attendait à l’affrontement en quart de finale entre Rafael Nadal et Dominic Thiem, deux des meilleurs courtisans en terre battue du Tour à ce moment-là. Nadal avait atteint les huit derniers matchs avec de solides victoires sur Aljaz Bedene et Karen Khachanov tandis que Thiem devait survivre à une bataille contre Novak Djokovic la veille qui avait duré deux heures et demie, n’ayant plus rien dans le réservoir pour l’affrontement de Nadal.

Il s’agissait de la huitième rencontre entre l’Espagnol et l’Autrichien, tous sur terre battue, le dixuple champion Nadal n’ayant eu besoin que de 68 minutes pour renverser Dominic 6-0 6-2 et passer à la 13e demi-finale de Monte-Carlo en 15 apparitions!

Thiem était le seul joueur à avoir battu Rafa sur terre battue en 2017 quand il l’a évincé en quart de finale de Rome, Nadal rétablissant l’ordre en demi-finale à Roland Garros quelques semaines plus tard, perdant seulement sept matchs et montrant le même sorte de domination à Monte-Carlo aussi, donnant deux matchs dans les trois derniers sets, il a joué contre l’Autrichien!

Fatigué, lent et instable, Thiem a servi à 41% et ses matchs de service se sont transformés en cauchemar pour lui, perdant près de 60% des points et faisant face à 12 chances de pause pour ressentir la pression constante. D’autre part, Rafa a navigué à travers ses matchs de service, perdant six points derrière le tir initial et permettant à Thiem d’atteindre un seul point et aucun point de rupture.

Nadal était dans toute sa gloire par rapport à la ligne de base, dictant le rythme avec des coups de fond précis et en profondeur qui ont complètement démantelé Dominic, ne lui laissant aucune chance d’obtenir un résultat plus favorable. Dans ce match de Rome de 2017, l’Autrichien a été très efficace à la fois sur le retour et sur les points cruciaux, rien de tout cela ne se produisant ici à Monte-Carlo alors qu’il luttait pour trouver un espace ouvert, faisant près de 40 erreurs au total.

Les coups de fond de Nadal ont fonctionné comme un charme, pulvérisant seulement dix erreurs au total et se positionnant comme la figure dominante dans les rallyes les plus courts et surtout dans les plus longs où Thiem n’avait rien à affronter et rendait le match un peu plus intéressant.

En dehors de huit erreurs forcées qu’il a commises, Rafa n’est jamais sorti de la zone de confort, jouant presque un jeu sans erreur et gardant un niveau élevé tout au long du match pour donner à son rival même pas un aperçu d’espoir pour tout type de retour.

Comme nous l’avons déjà dit, le champion en titre a servi à 71% et n’a pas été inquiété au premier et au deuxième service, maintenant la pression de l’autre côté du filet et frappant avec plus de risques dans les matchs retour pour gagner l’avantage.

En dehors des vainqueurs de service, Dominic n’a pas réussi à faire grand-chose derrière son tir initial, incapable de trouver la zone avec son premier coup de fond et de réduire les chances de gagner le point à chaque coup supplémentaire qu’il était obligé de jouer.

Ses coups manquaient à la fois de puissance et de précision et ils ne pouvaient pas nuire à un rival aussi fort de l’autre côté du terrain. Ils avaient chacun 11 vainqueurs de service et Rafa a renvoyé dix gagnants sur le terrain contre six pour Dominic, aucun de son revers.

Cinq de ces points directs de Nadal sur le terrain sont venus lors des deux premiers matchs, mais il n’était pas nécessaire de les poursuivre dans le reste de l’affrontement, émiettant Thiem avec une profondeur de ses tirs et comptant les erreurs de son rival.

La différence la plus frappante entre Rafa et Dominic est apparue à la surface lorsque nous vérifions le nombre d’erreurs non forcées, avec deux de Nadal et 18 de Thiem qui ne pouvaient pas contrôler son revers comme d’habitude. Rafa a fait huit erreurs forcées, sept de son aile de revers, mais Dominic a dû compter jusqu’à 14, impuissant contre les missiles croisés de Nadal qui lui ouvriraient le terrain et donneraient l’initiative lors des rassemblements.

De plus, Thiem a pulvérisé cinq doubles fautes en comparaison à une seule de Nadal et a eu 17 gagnants et 37 erreurs au total, un peu trop s’il voulait avoir une chance contre le roi de la terre battue. D’un autre côté, Rafa a parfaitement dompté ses tirs, tirant 21 vainqueurs avec seulement 11 erreurs et restant tout le temps en tête pour se qualifier pour les demi-finales.

L’Espagnol avait l’avantage dans les points les plus courts jusqu’à quatre coups (31-22) et a fait le vrai contraste dans les rallyes qui avaient atteint la marque des cinq coups, prenant 27 sur 33 pour démolir Thiem et le laisser en ruine après un autre performance épique de la ligne de base du plus grand coureur d’argile de l’histoire du jeu.