Rafael Nadal s’associe au projet de la Croix-Rouge pour lever 11 000 000 d’euros

Avec près de 60 000 cas et 4 300 décès dus à un coronavirus, l’Espagne est l’un des pays les plus touchés par la nouvelle pandémie qui a fait 24 000 morts à ce jour dans le monde. Les médecins espagnols ne peuvent pas contrôler le virus pour le moment et ils ont besoin d’aide qu’ils peuvent éventuellement gagner.

N ° mondial 2 et l’athlète espagnol le plus célèbre de tous les temps, Rafael Nadal est prêt à aider son pays avec son ami Pau Gasol et d’autres stars du sport individuel et d’équipe, dans l’espoir de récolter 11 millions d’euros et d’offrir de l’aide à plus d’un million de personnes.

“Dans cette situation, qui est totalement nouvelle pour tout le monde, après y avoir réfléchi, je suis arrivé à la conclusion que vous, les Espagnols, ne nous avez jamais déçus, les athlètes. Vous avez toujours été à nos côtés dans les moments heureux et dans les moments difficiles.

Vous avez toujours eu une entente avec nous lorsque les choses ne se sont pas bien passées, mais lorsque les choses se sont bien passées, vous avez toujours été là pour célébrer avec nous tous. Je pense que les athlètes sont ce que nous sommes en grande partie grâce à votre soutien, et il est maintenant temps pour les athlètes de vous aider.

C’est pourquoi j’ai décidé d’appeler mon ami Pau. Ensemble, nous sommes parvenus à conclure cette initiative à laquelle nous espérons que tous les sports espagnols s’uniront et donneront un bon exemple d’unité. Nous nous associons au projet Croix-Rouge Respond.

Dans ce projet, la Croix-Rouge fournit du matériel médical, elle construit des infrastructures hospitalières, elle aide les familles les plus vulnérables et elle crée également des logements pour des groupes spéciaux et bien d’autres choses.

L’objectif est clair: lever 11 millions d’euros pour venir en aide à environ 1 350 000 personnes. Nous espérons que tous les athlètes espagnols se réuniront et soutiendront l’initiative pour atteindre notre objectif. Pau et moi avons déjà fait notre don. Nous comptons sur vous car ce sera sûrement notre meilleure victoire. ”