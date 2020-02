Rafael Nadal se bat pour forcer le décideur contre Roger Federer

L’affrontement record entre Roger Federer et Rafael Nadal au Cap ira à distance, l’Espagnol prenant le deuxième set 6-3 pour rester sur la piste gagnante. Rafa a forcé une erreur de Roger dans le match d’ouverture du deuxième set pour éviter le destin de l’ouvreur, donnant le coup d’envoi du deuxième match avec un revers en bas de la ligne vainqueur et assurant une pause dans le match suivant après un coup droit lâche de Federer qui a envoyé lui 2-0.

Un vainqueur de retour a donné à Roger une chance de pause dans le troisième match qu’il a saisi grâce à un coup droit faible de Rafa au filet, réduisant le déficit à 2-1 et revenant du côté positif du tableau de bord. Federer a raté un coup droit de routine au quatrième match pour faire face à une autre chance de pause, le repoussant avec un vainqueur de la volée avant que Rafa saisisse une autre occasion de pause quand il a peint un coup droit sur le vainqueur de la ligne.

L’Espagnol a converti celui-ci pour ouvrir une autre avance, décrochant un vainqueur de coup droit croisé quelques minutes plus tard pour confirmer l’avantage et avancer de 4-1. À 15-40 lors du sixième match, les enfants sont intervenus pour remplacer les légendes et échanger quelques balles avant que Federer ne repousse deux occasions de pause avec de bons services, frappant un vainqueur du coup droit pour un avantage et sécurisant le jeu avec un autre pour rester en lice. , ayant une pause de service à poursuivre.

L’Espagnol était dans un bien meilleur rythme à ces moments-là, décrochant un vainqueur de service pour une prise à 15 et une avance de 5-2, forçant Federer à servir pour rester dans le set lors du prochain match. Pendant la pause, Rafa s’est entretenu avec son partenaire de double Trevor Noah, partageant son enthousiasme d’être impliqué dans un si grand projet et espérant prolonger l’affrontement dans le troisième set.

Federer a sauvé des points de set dans le huitième match pour rester en vie mais seulement jusqu’au prochain match, pulvérisant une erreur de coup droit et permettant à Rafa de prendre le set 6-3 et de forcer un décideur.