Rafael Nadal se débat dans la cuisine, disant qu’il serait beaucoup plus facile de jouer à Monte Carlo

N ° mondial Rafael Nadal a adopté un autre type de bataille au cours des cinq dernières semaines, remplaçant le court de tennis par une coopération avec les autres athlètes espagnols dans la lutte contre la pandémie de coronavirus qui a sévèrement touché l’Espagne.

Le champion 19 fois majeur s’est associé à la légende du basket-ball et son ami proche Pau Gasol, formant une campagne Croix-Rouge Nuestra Mejor Victoria et essayant de collecter autant d’argent que possible pour tous ceux qui ont souffert d’une pandémie au cours de la dernière quelques mois.

Outre de nombreuses autres activités, Rafa a fait don d’un de ses maillots de la finale de Roland-Garros 2019 qui sera désormais mis aux enchères, avec tous les fonds récoltés pour la campagne de la Croix-Rouge. Aux prises avec Novak Djokovic, Nadal a réussi à terminer la saison précédente en tant que numéro un mondial.

1 pour la cinquième fois de sa carrière, remportant Roland-Garros et l’US Open pour éloigner juste un Major de Roger Federer qui se tient en 20. En route vers la 12e couronne de Roland Garros, Rafa a renversé Kei Nishikori, Roger Federer et Dominic Thiem, évincer l’Autrichien 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 en un peu plus de trois heures pour écrire à nouveau des livres d’histoire et étendre une domination sans précédent à Paris qui ne se répétera jamais.

“Je suis submergé par le travail à domicile … ce serait plus facile d’être dans le tournoi de Monte-Carlo cette semaine et de m’entraîner trois heures par jour. Mais pour l’instant, c’est ce que je joue, et avec un bon visage! Alors j’ai mis une photo du résultat et de ce qui a été dit, pour égayer !! ”