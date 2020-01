Rafael Nadal, Serena Williams, Kyrgios et Wozniacki en vedette dans la campagne Uber Eats

L’Open d’Australie s’est de nouveau associé à Uber Eats en tant qu’application officielle de livraison de nourriture en ligne pour le tournoi. Craig Tiley, PDG de Tennis Australia, a déclaré: «Nous sommes ravis de prolonger ce partenariat historique avec Uber Eats.

Nous sommes toujours ouverts aux idées nouvelles et innovantes à l’Open d’Australie. Les publicités Uber Eats ont été extrêmement populaires l’année dernière et nous avons hâte de voir ce qui promet d’être plus créatif et divertissant pour l’événement de cette année ».

Et dans le cadre de leur campagne, Uber Eats a présenté plusieurs annonces mettant en vedette les joueuses de tennis Serena Williams, Nick Kyrgios, Rafael Nadal et Caroline Wozniacki avec la drôle de femme australienne Sharon “Shaz” Strzelecki.

Voici un aperçu de leurs annonces sur les liens Uber Eats Instagram et YouTube.