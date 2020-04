Rafael Nadal signe la première finale du Masters 1000 et écrit l’histoire

Rafael Nadal a décroché le plus de ses titres sur terre battue, bien que sa première finale ATP ait eu lieu à Auckland 2004 à l’âge de 17 ans, s’inclinant face à Dominik Hrbaty dans un troisième set serré. Douze mois plus tard, le jeune Espagnol est passé au quatrième tour de l’Open d’Australie, poussant Lleyton Hewitt aux limites avant de perdre en cinq sets, brillant sur terre battue en février pour remporter des titres à Sao Paulo et Acapulco.

En 2004, Rafa a stupéfait Roger Federer à Miami et a réalisé une autre belle manche en Floride en 2005, battant cinq joueurs pour gagner la place en finale, son premier en série Masters 1000 et le plus notable sur les terrains durs de sa jeune carrière.

Nadal a eu de grandes chances de remporter le titre, en perdant une large avance contre Roger Federer avant que le Suisse ne prenne le contrôle pour dominer dans le cinquième set et laisser Nadal les mains vides, même si ce fut un tournoi impressionnant pour un jeune de 18 ans qui a boosté son confiance avant une fantastique saison de terre battue dans les deux mois et demi à venir.

Dans le choc de la demi-finale, Nadal a renversé son compatriote espagnol David Ferrer 6-4, 6-3 en une heure et 31 minutes, vengeant une lourde défaite contre David à Stuttgart 2004 et entamant sa troisième finale ATP au général. Rafa a servi à 69% et a perdu 17 points en neuf matchs avec service, faisant face à deux chances de pause et ne laissant tomber le service qu’une seule fois pour maintenir la pression de l’autre côté du filet.

David n’a pas réussi à faire un impact derrière son tir initial, tenant sans faire face à des problèmes seulement deux fois et se brisant quatre fois des six opportunités offertes à Nadal. Les deux joueurs ont fait plus de gagnants que d’erreurs et le jeune Espagnol contrôlait ses tirs plus efficacement, dictant le rythme depuis la ligne de base avec ses coups de fond profonds et précis et comptant de nombreuses erreurs de son rival pour sceller l’accord avec style.

Nadal a eu un match de service lâche, mais cela ne lui a pas coûté beaucoup car il s’est déjà forgé un gros avantage dans le premier match, perdant cinq points dans l’ensemble du deuxième set pour naviguer vers la ligne d’arrivée. Ferrer n’a pas pu imposer ses tirs depuis la ligne de base ou déplacer Rafa de la zone de confort, luttant pour trouver un espace ouvert contre l’adversaire super rapide qui a magnifiquement couvert le court ou pour le dépasser avec des points directs.

David a dû chasser les lignes et opter pour des tirs risqués pour éloigner l’initiative de Nadal mais cela ne s’est pas bien terminé, pulvérisant plus de 40 erreurs au total et ne correspondant pas à Rafa dans le département des gagnants. Un adolescent a joué un jeu bien composé, trouvant le bon équilibre entre la défense et l’agression, frappant le même nombre de gagnants des ailes du coup droit et du revers et ayant un avantage clair dans les échanges les plus longs pour gagner la victoire juste et carrée.

Ferrer était 11-8 devant les vainqueurs de service, mais cela ne pouvait pas changer la donne dans la rencontre entre ces deux excellents joueurs de ligne de base. Nadal a fait une différence de 17-10 chez les vainqueurs sur le terrain, tirant sept coups droits et revers chacun et permettant à David de décrocher seulement quatre vainqueurs de coup droit.

Les erreurs non forcées ont été l’élément crucial de cet affrontement, car David en a pulvérisé pas moins de 33, 21 de son coup droit qui l’ont laissé tomber complètement, plusieurs fois dans les moments critiques. Rafa est resté sur 18 fautes directes et malgré le fait qu’il ait eu plus d’erreurs forcées (13-7), il ne perdrait jamais avec des chiffres moulés autant en sa faveur.

Au total, Rafa avait 25 vainqueurs et 31 erreurs tandis que David comptait pour seulement 21 vainqueurs et 43 erreurs, et il est sûr de dire que l’Espagnol plus expérimenté pourrait être satisfait de ces sept matchs qu’il a gagnés. Rafa était 31-27 devant dans les points les plus courts jusqu’à quatre coups et ils ont divisé les échanges de milieu de gamme, gagnant 16 chacun et laissant les rallyes les plus avancés pour décider du vainqueur.

Nadal a remporté le triomphe dans ce segment, prenant 21 des 30 points les plus longs grâce à son anticipation exceptionnelle et sa capacité à couvrir les deux côtés du terrain, quelle que soit l’intensité des attaques du rival.

C’était le pire début de match possible, David a perdu deux points et s’est cassé après cinq erreurs qu’il a commises. Nadal était 15-30 sur le service dans le deuxième match avant de frapper deux vainqueurs de service pour confirmer la pause et se déplacer 2-0 devant.

Ferrer n’a pas réussi à trouver sa portée et a perdu deux échanges prolongés dans le troisième match (20 et 24 tirs) pour subir une autre pause après un coup droit de Rafa. Nous avons vu deux égalités dans le quatrième match sur le service de Nadal, évitant les chances de rupture avec deux vainqueurs dans les phases finales du jeu et après quelques erreurs de base de Ferrer qui devait encore faire bonne impression.

David a commencé à jouer avec plus d’agressivité lors du cinquième match et devait encore lutter contre un point de rupture après une double faute coûteuse. Il l’a sauvé et a ramené le match à la maison avec deux vainqueurs de service, forçant les erreurs de Nadal à inscrire son nom sur le tableau de bord et à réduire le déficit à 4-1.

Rafa a tenu avec aisance dans le sixième match pour poursuivre sa solide course, atteignant un autre diable au retour dans le prochain match pour s’éloigner de deux points du set. David a tenu avec deux points rapides et retiré une pause après trois erreurs de Nadal qui a perdu sa concentration alors qu’il servait pour le set à 5-2.

Ferrer a tenu le match neuf après un doublé grâce à quelques gagnants de service, forçant Rafa à servir pour le set pour la deuxième fois. Cette fois, il n’y a eu aucune erreur du jeune qui a saisi le jeu et le set après 52 minutes à la suite de trois erreurs de Ferrer, éloignant un set de l’endroit en finale.

Tout comme dans le premier set, Ferrer a commis quatre erreurs au début du deuxième pour donner son service à l’amour. Nadal a tout fait correctement dans le deuxième match pour l’attraper avec trois gagnants et créer un écart de 6-4 2-0, faisant un autre grand pas vers la ligne d’arrivée.

David a tenu avec trois vainqueurs de service dans le troisième match et c’était très important pour sa confiance, devoir travailler dur s’il voulait revenir sur le tableau de bord. Cependant, il n’a pas pu faire grand-chose au retour dans le quatrième match, permettant à Rafa d’avancer 3-1 avec une prise en amour et face à un point de rupture après un rallye de 29 coups lors du prochain match.

David l’a sauvé et a terminé le match avec un long échange de 18 tirs qui l’a gardé dans un déficit de pause. Rafa avait deux vainqueurs dans le sixième match pour ouvrir un écart de 4-2, les deux tenant à 30 dans les deux prochains matchs, laissant Ferrer servir pour rester dans le match à 3-5.

Il a commis quatre erreurs rapides pour terminer sa campagne de la pire façon possible, envoyant Nadal dans sa première finale du Masters 1000 en tant que deuxième plus jeune joueur à y parvenir après Michael Chang en 1990.