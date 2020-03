Rafael Nadal souligne trois choses essentielles à son triplé à Acapulco

Rafael Nadal a profité de Taylor Fritz pour remporter l’Open du Mexique pour la troisième fois, affirmant que son intensité, sa passion et son coup droit étaient les clés de sa victoire.

Le n ° 2 mondial a d’abord remporté le titre Acapulco à 18 ans en 2005 sur terre battue et a décroché son deuxième titre en 2013 également sur terre rouge.

Il a complété le triplé avec une défaite 6-3, 6-2 du Fritz non ensemencé en une heure et 14 minutes samedi, devenant à la fois le plus jeune et le plus âgé des joueurs à remporter le titre.

Maîtrise au Mexique 🙌

Au moment où @RafaelNadal a remporté son troisième titre @AbiertoTelcel et son premier sur un terrain dur. # AMT2020 pic.twitter.com/wF3jgmRBw7

– Tennis TV (@TennisTV) 1er mars 2020

L’Espagnol a éclaté lors du huitième match du premier set et des cinquième et septième de la seconde.

“Je ne pourrais pas être plus heureux. J’ai joué un grand événement du début à la fin », a-t-il déclaré après avoir remporté son 85e titre en carrière.

«Acapulco a été le premier grand titre que j’ai remporté dans ma carrière, donc pouvoir rester ici après 15 ans est incroyable. Je ne peux pas remercier assez les gens qui me font me sentir chez moi à chaque fois. “

Il a ajouté: «Après ne pas avoir participé depuis l’Australie, c’est une semaine importante pour moi et un moment important. J’ai bien joué, avec la bonne intensité et la bonne passion, et mon coup droit a bien fonctionné. »

