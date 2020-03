Rafael Nadal suit Novak Djokovic pour remporter le titre numéro 85

N ° mondial Rafael Nadal a remporté le titre à l’ATP 500 à Acapulco pour la troisième fois, battant Taylor Fritz 6-3, 6-2 en une heure et 14 minutes pour son premier succès ici sur des terrains durs. Il s’agit de la 85e couronne ATP pour Rafa et de la 22e sur les terrains durs, célébrant pour la première fois depuis l’US Open en septembre dernier de rester dans le non.

1 poursuite avec Novak Djokovic qui a conquis Dubaï plus tôt samedi. Nadal n’a perdu que neuf points dans ses matchs, éliminant le seul point de rupture auquel il était confronté et dominant le deuxième service du rival pour saisir trois pauses qui l’ont gardé en sécurité, contrôlant le rythme avec des tranches et une défense solide comme le roc qui a pris le pouvoir de Fritz. coups.

Nadal a tenu à aimer dans le match d’ouverture avec un gagnant de service et le jeune a répondu avec trois gagnants dans le deuxième match pour ajouter son nom au tableau de bord, attaquant avec le premier coup de fond et ayant l’air tranchant sur le terrain jusqu’à présent.

L’Espagnol n’a eu aucun problème lors du troisième match, le clôturant avec un autre service non retourné pour ouvrir une avance de 2-1 et défiant Taylor de faire de même pour rester en lice. La première chance de pause pour Nadal est survenue au cinquième match après une défense solide avec des tranches qui ont éloigné Fritz du rythme, le dilapidant lorsque son coup droit sur la ligne a terminé juste à côté, mais en a obtenu un autre après avoir effectué un échange de plus.

Taylor a également repoussé celui-ci, concluant le match avec un vainqueur en coup droit pour survivre et rester du côté positif du tableau de bord. Laissant ces occasions manquées derrière lui, Rafa a tiré quatre gagnants dans le match cinq pour ouvrir un écart de 3-2, créant une petite chance au retour dans le prochain match avant que l’Américain ne prenne trois points consécutifs pour égaliser le score à 3-3 avec un gagnant du service.

Perdant à peine trois points de retard sur le tir initial jusqu’à présent, Rafa a tenu avec un vainqueur du service dans le septième match pour se placer devant pour la quatrième fois, cherchant plus d’occasions au retour dans la deuxième étape du set d’ouverture. Un coup droit sur la ligne gagnante lui a donné deux chances de pause dans le huitième match, saisissant le premier suite à une erreur de coup droit de l’Américain et servant pour le set dans le prochain match.

L’Espagnol s’est tenu amoureux d’un coup droit pour s’emparer du premier match 6-3 en 37 minutes, faisant un grand pas vers la troisième couronne d’Acapulco, la première en sept ans. Il était important pour Fritz de prendre un bon départ dans le deuxième set, se tenant amoureux lors du premier match avec un coup droit et espérant au moins quelques dégâts au retour pour la première fois du match.

Au lieu de cela, Rafa a placé un vainqueur du coup droit pour une prise à l’amour, laissant tomber trois points sur le service jusqu’à présent et prenant 11 sur 12 après avoir raté le premier! De 30 à 15 dans le troisième match, Taylor a décroché trois énormes services pour garder le jeu de service en sécurité et garder une longueur d’avance avant que Nadal ne décroche le quatrième match avec un coup droit, perdant seulement un point et semblant solide comme un roc derrière son tir initial jusqu’à présent. .

L’Américain a perdu le terrain au service dans le cinquième match, obtenant un coup droit pour offrir à Rafa trois occasions de pause, l’Espagnol convertissant le troisième pour ouvrir un set et un avantage de pause et rester sur la piste du titre. Après sept prises consécutives sans perdre plus d’un point dans ses jeux, Nadal a fait face à une chance de pause dans le match six lorsque son coup droit a atterri longtemps, le repoussant avec un coup droit sur la ligne gagnante et tenant après une erreur de revers de Fritz pour cimenter la pause et bougez 4-2 devant.

Un vainqueur de coup droit croisé a donné une autre chance de pause à Rafa dans le septième match, décrochant un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour le saisir et se déplacer 5-2 vers le haut, servant pour le titre après une pause. Son premier as du match à 30-30 a valu la première balle de match à Nadal, le convertissant avec un vainqueur de service pour sceller l’accord et soulever le trophée.