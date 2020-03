Rafael Nadal suit Roger Federer et Jimmy Connors sur un record de cohérence massif

Au cours de sa glorieuse carrière, Rafael Nadal a disputé 122 finales à partir de 2004, les transformant en 85 titres ATP pour la quatrième place sur la liste de l’ère Open derrière Jimmy Connors, Roger Federer et Ivan Lendl.

En 2004, le joueur de 17 ans a disputé la première finale de l’ATP à Auckland, s’inclinant face à Dominic Hrbaty après une décision serrée et devant attendre jusqu’en août pour remporter la première couronne de l’ATP à Sopot. En 2005, un adolescent a atteint 12 finales ATP et a remporté 11 titres incroyables, suivant le rythme de Roger Federer et devenant le numéro un mondial.

2 grâce à la couronne qu’il a remportée à Roland Garros et à quatre épreuves du Masters 1000. Comme nous le savons tous, le reste est à peu près de l’histoire, avec Nadal se propulsant vers le sommet des géants du tennis, remportant 19 titres majeurs jusqu’à présent et terminant la saison en fin d’année.

1 cinq fois. Malgré de nombreux revers dus à des blessures, Rafa était toujours désireux de rebondir et d’améliorer encore plus son jeu, surmontant deux années et demie sombres pour rester dans le top 10 et se battre pour au moins un ou deux titres chaque saison.

Après avoir remporté le titre à Roland-Garros en 2017, Nadal est de nouveau entré dans le top 2 et n’a plus quitté le groupe d’élite depuis, luttant avec Roger Federer et Novak Djokovic et améliorant son bilan majeur pour rester à un peu moins de Federer.

Nadal a été finaliste de la Coupe ATP et quart de finaliste de l’Open d’Australie début 2020, effectuant un solide retour à Acapulco pour remporter le 85e titre ATP et prolonger des séquences incroyables depuis 2004.

Rafa a joué bien au-dessus de tous les autres, dominant à la fois au service et au retour pour ne laisser tomber que 25 matchs en dix sets et lever le premier trophée Acapulco depuis 2013. En demi-finale, l’Espagnol a vaincu Grigor Dimitrov 6-3, 6-2, assurant la 17e saison consécutive avec au moins une finale ATP de son nom en tant que troisième joueur de l’ère Open pour y parvenir après Roger Federer et Jimmy Connors.

Depuis 2000, Roger a eu 20 années consécutives avec au moins une finale ATP, devant attendre au moins jusqu’à Halle pour améliorer ce parcours dans la troisième décennie. Jimmy Connors a 19 ans, les répartissant entre 1971 et 1989 avant cette détérioration de la blessure au poignet gauche qui a stoppé les progrès du vétéran en 1990.

Nadal aura l’occasion de rattraper l’Américain en 2022 et devrait être un concurrent pour la première place s’il reste sur le Tour plus longtemps que Roger.