Rafael Nadal suit Roger Federer et Novak Djokovic

Face à face pour la cinquième fois, Rafael Nadal a battu Pablo Carreno Busta 6-1, 6-2, 6-4 en une heure et 38 minutes pour se qualifier pour la 13e fois au quatrième tour de l’Open d’Australie! Après un peu de lutte contre Federico Delbonis lors du tour précédent, Nadal était de retour à son meilleur niveau aujourd’hui sur une Rod Laver Arena ensoleillée, terminant le travail en un rien de temps et restant sur la course au titre avec Roger Federer et Novak Djokovic qui a passé ses fonctions de troisième tour vendredi.

Ne perdant que dix points au service, Nadal n’a jamais fait face à un point de rupture et a saisi cinq des dix opportunités qu’il a créées, tirant un incroyable 42 vainqueurs et sept erreurs directes pour laisser le compatriote espagnol loin derrière, satisfait de sa performance.

Nadal a tenu le premier match lorsque Carreno Busta a envoyé un coup droit large et a cassé Pablo à 15 dans le deuxième match après avoir forcé une erreur avec son revers. Un ancien champion a livré une autre belle prise d’amour lors du troisième match pour confirmer l’avantage avant que Carreno Busta ne figure sur le tableau de bord, réduisant le déficit à 3-1.

Rafa a répondu avec un jeu de service encore plus fort qui lui a envoyé 4-1 devant, créant quatre chances de pause dans le prochain match et saisissant le dernier lorsque Pablo a pulvérisé une erreur de coup droit pour assurer une autre pause et se rapprocher de la ligne d’arrivée.

Au service de l’ensemble, Nadal a tenu à 15 pour prendre le premier match 6-1 suite à une erreur forcée de Carreno Busta, en ayant l’air bien sur le terrain et en espérant plus de bonnes vibrations dans le reste de la rencontre. Rafa a joué encore mieux dans le deuxième set, tirant 15 vainqueurs avec seulement deux erreurs directes et perdant deux points derrière le tir initial pour augmenter la pression de l’autre côté du filet.

Encore une fois, il a cassé Carreno Busta à deux reprises pour contrôler le tableau de bord et faire un autre grand pas vers la place au tour suivant. Nadal a repris là où il était parti dans le premier set, garantissant une pause amoureuse lors du premier match grâce à une volée lâche de son adversaire, tirant quatre vainqueurs dans le deuxième match pour confirmer l’avantage et rester sur une trajectoire régulière vers la victoire.

Pablo a également livré une prise en main bien nécessaire à l’amour d’un vainqueur de service dans le troisième match, obtenant son nom sur le tableau de bord et jouant mieux dans les prochains matchs de service ainsi que pour rester dans un déficit de pause. Rafa était toujours clinique derrière le tir initial, décrochant un vainqueur de service dans le quatrième match pour ouvrir un avantage 3-1 avant que le plus jeune Espagnol ne tienne pour réduire le déficit à 3-2.

Nadal a clôturé le sixième match avec deux vainqueurs de service et a de nouveau brisé l’adversaire lors du match suivant grâce à une défense époustouflante et un coup droit au filet, servant pour le set lors du prochain match. Rafa a ouvert ce huitième match avec un as sur la ligne T, plaçant un coup droit sur le vainqueur de la ligne lors du prochain match et créant trois points de set avec un autre vainqueur de service à son actif.

Il a converti le deuxième avec un succès fracassant, prenant un avantage de 6-1, 6-2 après 57 minutes et se précipitant vers la ligne d’arrivée sur Rod Laver Arena. Dans l’espoir d’un nouveau départ, Carreno Busta a tenu à 15 ans avec un coup droit gagnant dans le match d’ouverture du troisième set, prenant les deux premiers points au retour dans le deuxième match avant que Rafa ne réclame quatre points consécutifs pour défendre à nouveau servir et égaliser le score à 1-1 avec un gagnant de service.

Restant dans un bon rythme au service, Pablo a ramené le troisième match à la maison à 15 ans, trouvant sa gamme dans ces moments-là et espérant enfin créer un dagame au retour. Cela ne s’est pas produit au quatrième match, cependant, Nadal étant amoureux d’un service puissant pour égaliser le score à 2-2 et remettre la pression sur son adversaire.

Rafa a trouvé le moyen de briser son rival au cinquième match, confirmant la rupture avec un vainqueur de service qui l’a poussé 4-2 devant et plus près de la ligne d’arrivée. Pablo a tenu sans perdre un point dans le septième match pour rester dans un déficit de pause qui était toujours actif lorsque Nadal a décroché un as lors du prochain match pour rester en tête.

Servant pour la victoire à 5-4, Nadal a tenu à l’amour suite à une erreur de revers de Carreno Busta pour sceller l’affaire et se retrouver dans les 16 derniers pour la 13e fois à Melbourne.