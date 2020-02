Rafael Nadal suit Roger Federer sur un record de classement exclusif

Pour atteindre le top 3 sur la liste de classement ATP, il faut gagner une Major ou concourir à un niveau élevé pendant une année entière, ce qui n’est pas la chose la plus facile à réaliser dans notre sport de compétition. Depuis 1973, seuls 28 joueurs ont pu passer plus d’un an au total dans le top-3, la liste devenant encore plus exclusive lorsque nous parlons de ceux ayant au moins quatre ans dans le groupe mentionné, ayant 12 concurrents choisis dans ce groupe.

Andy Murray, Boris Becker, Andre Agassi, Bjorn Borg, Stefan Edberg et John McEnroe avaient passé entre 226 et 374 semaines dans le top 3, laissant Pete Sampras et Ivan Lendl au-dessus d’eux avec plus de 450 (près de 500 pour le Tchèque).

Comme prévu, le sommet du classement appartient à Novak Djokovic (569) et Jimmy Connors (591) qui ne sont classés que derrière deux des plus grands joueurs de l’ère Open, Roger Federer et Rafael Nadal. Le Suisse est à des kilomètres devant tout le monde, réunissant 748 semaines dans le top 3 et améliorant ce nombre bien qu’il atteigne 39 ans en août.

Rafael Nadal a franchi une étape importante lundi, devenant le deuxième joueur depuis le début du classement ATP avec 600 semaines dans le top-3, rejoignant Federer sur la liste exclusive et ajoutant un autre fait cool à son décompte déjà impressionnant.

L’Espagnol s’est retrouvé dans le top 3 pour la première fois après avoir décroché la première couronne majeure à Roland-Garros, quelques jours seulement après ses 19 ans, se tenant fort dans le groupe mentionné quelques mois seulement avant ses 34 ans.

Dans ce premier relais, Rafa est resté dans le top-3 pendant plus de sept ans (à l’exclusion de deux semaines pendant Miami 2010), aux prises avec une blessure et se retirant du top-3 au cours des 12 prochains mois, pour revenir plus fort en août 2013.

Pour la prochaine année et demie, Nadal était à nouveau parmi les trois meilleurs joueurs du monde, abandonnant en avril 2015 et ne revenant pas plus de deux ans après la période la plus sombre de sa carrière, aux prises avec des blessures et des résultats médiocres, au moins pour son car il n’a jamais quitté le top 10.

Après avoir remporté la dixième couronne à Roland-Garros en juin 2017, Rafa a fait un retour remarquable et n’a plus quitté le top 2, aux prises avec Novak Djokovic et Roger Federer pour le non. 1 place et délivrant des résultats cohérents depuis près de trois ans maintenant pour atteindre ce record et rejoindre Federer sur la liste exclusive.

Novak Djokovic devrait accomplir cela dans 31 semaines, en jouant à un niveau élevé et en revenant au monde no. 1 place après avoir conquis l’ATP Cup et l’Open d’Australie.