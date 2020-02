Rafael Nadal suit Roger Federer sur un record massif de l’ère Open

Roger Federer et Rafael Nadal ont été les joueurs les plus dominants au cours des deux dernières décennies, partageant 39 titres majeurs et de nombreux autres records qui prendront quelques coups dans les années à venir. Douze des 14 tournois ATP les plus importants de la saison ont été joués en extérieur et Roger et Rafa ont été ceux qui ont battu là-bas avec Novak Djokovic, partageant 159 titres ATP en plein air pour laisser tous les rivaux derrière.

Roger Federer est le joueur le plus titré de l’ère Open avec 944 victoires en extérieur ATP, suivi de Nadal qui est devenu le deuxième joueur avec au moins 900 triomphes en plein air ATP vendredi soir à Acapulco, battant Grigor Dimitrov en deux sets pour assurer la victoire. et rejoignez Roger sur la liste exclusive.

Avec un score de 900-162 dans les rencontres ATP sans le toit au-dessus de sa tête (seulement deux titres en salle dans une carrière du grand Espagnol), Rafa a le meilleur pourcentage de victoires devant Novak Djokovic, Bjorn Borg et Roger Federer, établissant le record -passer 82 titres ATP en plein air et en espérer un autre samedi soir.

Nadal a battu Dimitrov 6-3, 6-2 en une heure et 43 minutes pour la 13e victoire sur le Bulgare en 14 rencontres, avant la 122e finale de l’ATP. Nadal a maintenant 19-2 à Acapulco, recherchant samedi le troisième titre contre Taylor Fritz et le premier depuis que l’événement est passé sur des terrains durs en 2014 lorsque Dimitrov est allé jusqu’au bout.

Dans sa sixième victoire consécutive sur Grigor, Rafa a perdu le service deux fois et a saisi cinq pauses pour effacer ce fait et contrôler le tableau de bord, frappant 15 gagnants et 12 erreurs directes qui l’ont ramené chez lui lors d’une nuit difficile à Acapulco, avec l’humidité les empêchant de produire le meilleur tennis.

Nadal a tenu avec un vainqueur de service dans le match d’ouverture avant de se briser par amour après une double faute dans le troisième match qui a donné une avance rapide au Bulgare. L’Espagnol a fait un retour en arrière dans le match suivant suite à une erreur de coup droit de Dimitrov, tenant avec un revers le vainqueur de la ligne lors du cinquième match et volant le service de Grigor malgré deux points de match pour le vainqueur de 2014.

Servant à 4-2, Nadal a repoussé deux occasions de pause, restant devant et servant pour le set lorsque Dimitrov a tenu à réduire le déficit à 5-3. L’Espagnol a scellé le premier match avec une prise confortable dans le neuvième match, terminant le travail en un peu moins de 50 minutes et espérant plus de la même chose dans le deuxième set.

Là-bas, Grigor a éclaté dans le deuxième set avec un vainqueur en coup droit qui l’a propulsé 2-0, perdant ensuite du terrain pour abandonner les six derniers matchs et propulser Nadal. En augmentant son niveau et en réduisant le nombre d’erreurs, Rafa a réalisé des pauses dans les matchs trois, cinq et sept, se déplaçant 5-2 devant avec une pause amoureuse et scellant l’affaire avec un vainqueur en coup droit en crosscourt lors du prochain match pour passer au titre. rencontre.