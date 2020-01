Rafael Nadal surprend Jimmy Connors sur la liste exclusive du Grand Chelem

N ° mondial 1 et Rafael Nadal, 19 fois champion de la Major, en est à son 12e quart de finale à l’Open d’Australie, laissant Novak Djokovic à 11 et ne devançant que Roger Federer. Dans une rencontre passionnante, Nadal a battu Nick Kyrgios 6-3, 3-6, 7-6, 7-6 en trois heures et 38 minutes, restant sur la piste du titre et ajoutant une autre étape à son décompte déjà impressionnant.

En battant l’Aussie, Nadal a atteint le 41e quart de finale majeur au général, rattrapant Jimmy Connors à la troisième place et se tenant seulement derrière Roger Federer et Novak Djokovic! Atteignant le premier quart de finale majeur à Roland Garros 2005 alors qu’il n’avait que 18 ans, Rafa était dans les huit derniers en au moins un majeur en 15 de 16 ans, remportant seulement cinq matchs du Grand Chelem en 2016 et rebondissant au cours des trois saisons précédentes. pour atteindre les quarts dans 12 des 13 événements majeurs et attraper le grand américain.

Ici à Melbourne, l’Espagnol en est à son 12e quart de finale, restant devant Novak Djokovic et ne traînant que pour Roger Federer qui conserve le sommet avec 15. Le finaliste de l’année dernière a bien joué dans les trois premiers tours contre Hugo Dellien, Federico Delbonis et Pablo Carreno Busta pour avancer dans le quatrième tour, face à la star à domicile Nick Kyrgios dans ce qui s’est avéré être l’une des batailles les plus excitantes du tournoi jusqu’à présent.

Après trois heures et 38 minutes, Rafa a triomphé en quatre sets, face à seulement trois points de rupture et se déplaçant dans les moments décisifs pour sceller l’affaire avant le décideur et opposer Dominic Thiem. Après avoir perdu le deuxième set, Nadal a dû travailler dur dans les sets trois et quatre pour ramener la rencontre à la maison et gagner un autre jalon majeur à l’âge de 33 ans.

Avec 12 quarts de finale dans les 13 dernières tournois majeurs, Nadal est sur l’une des meilleures séquences de sa carrière, sauvant son meilleur tennis pour les tournois les plus importants et poursuivant le record de Roger Federer de 20 titres majeurs, à seulement un timide des Suisses.