Rafael Nadal survit au troisième set pour rester en vie contre Dominic Thiem

Après trois heures, le drame se réchauffe à Rod Laver Arena, alors que Rafael Nadal a réclamé le troisième set contre Dominic Thiem 6-4, réduisant le déficit à deux sets à un et restant vivant dans la bataille pour la place en demi-finale.

L’Espagnol n’a perdu que quatre points au service et a profité d’une pause tardive pour conserver ses chances d’atteindre le tour suivant et de rester sur le trône de l’ATP lundi. Sans marge d’erreur, Rafa a tenu à 15 dans le premier match du troisième set avant que Dominic ne décroche un as pour égaliser le score à 1-1.

L’Espagnol a également bien servi lors du troisième match, maîtrisé lors du match suivant alors que Thiem est resté fort derrière le tir initial pour suivre le rythme du rival. Un as a envoyé Rafa 3-2, produisant jusqu’à présent trois superbes prises dans le troisième set que Dominic a suivi avec un autre jeu de service où il a réussi à dominer le rival depuis la ligne de base.

Il n’y a pas eu non plus de drame au septième match, Nadal tenant à 15 grâce à une erreur de revers de Thiem, l’Espagnol ayant le dessus dans les rallyes les plus courts jusqu’à présent et l’Autrichien qui a régné dans les plus étendus.

Dominic a forcé une erreur de Rafa lors du huitième match, nivelant le score à 4-4 après seulement sept points pour les joueurs jusqu’à présent dans le troisième set. Un vainqueur du coup droit au neuvième match a offert une nouvelle prise confortable à Nadal qui a forcé Thiem à servir pour rester dans le set dans le match qui a suivi.

Sentant la pression, l’Autrichien a réussi un revers facile pour tomber 40-15 derrière, repoussant le premier point de set avec un vainqueur de service avant de placer un autre revers dans le filet pour remettre le set à Nadal en un peu moins de trois heures.