Rafael Nadal travaille dur à la maison pendant la pause

Aussi décevant et sombre que cela soit pour nous, fans, le fait demeure qu’il n’y a pas de tennis pendant au moins deux mois de plus. Nous regardons donc simplement autour de nous pour voir ce que font les joueurs pendant cette période. Que fait Rafael Nadal lorsqu’il est coincé à la maison sans tennis professionnel à jouer? Exactement ce que vous attendez du gentleman le plus discipliné.

Rafael Nadal sait quel effet dévastateur le COVID-19 a eu sur le sport. Il ruine certainement le fait que toute la saison d’argile soit annulée. C’est le moment de la saison où tous les regards sont exclusivement tournés vers l’Espagnol.

Malheureusement pour Nadal, au moment où la balançoire d’argile se rapprochait, la menace du coronavirus augmentait également. Rafael Nadal sait à quel point cette maladie est terrible face aux luttes que traverse son pays.

En ce qui concerne le tennis, il y a une sorte de doublure argentée pour lui. L’Open de France fait désormais partie du calendrier, mais selon un calendrier particulier.

Septembre est encore loin. Alors, que fait le N ° 2 mondial actuellement, à part préparer lui-même un repas?

Exercices, entraînement et maintien en forme en général bien sûr.

Et ce n’est pas quelque chose qu’il fait par ennui ou parce qu’il est coincé à la maison. C’est tout simplement sa routine quotidienne. Nous n’attendions rien d’autre de l’homme le plus travailleur du Tour.

Alors que l’Espagnol continue de se maintenir en parfait état, la saison reste toujours entourée d’incertitudes. Si le reste de la saison se déroule selon le calendrier improvisé, Nadal devra défendre son titre à l’US Open et au French Open dans un délai de 5 semaines, à partir de septembre.