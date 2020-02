Rafael Nadal va peut-être devenir GOAT, il est si bon

Les légendes du tennis Bjorn Borg et Pete Sampras ont tous deux prédit à Roger Federer que son record serait le meilleur de tous les temps, mais le Suisse est resté humble et a plutôt parlé de la grandeur de son ancien rival Rafael Nadal. Federer, 38 ans, détient le record du plus grand nombre de titres du Grand Chelem capturés et des semaines passées au Mondial No.

Nadal, 1 mais 19 fois champion de Major, menace de battre bientôt le record absolu du Grand Chelem. «J’admire tellement ces joueurs (Borg et Sampras). Je suis honoré d’être considéré comme faisant partie des meilleurs que certains me considèrent même comme le meilleur “, a déclaré Federer à TyC Sports.

Bon gars, grand joueur, mon Dieu – qui aurait pensé que (Nadal) allait à nouveau être n ° 1 mondial cette année après avoir été n ° 1 mondial pour la première fois il y a 11 ans. «Tout le monde disait qu’il allait être blessé, qu’il n’allait pas s’en sortir, qu’il n’allait pas être en bonne santé à un moment donné, son jeu était trop brutal, mais il a trouvé un moyen et il a eu une autre saison incroyable avec deux victoires en Grand Chelem cette année.

“Je suis heureux que nous ayons eu les matchs et les batailles que nous avons eu en particulier à Wimbledon, Roland-Garros, même en Australie, nous avons eu des matchs massifs.” Federer et Nadal ont peut-être formé la plus grande rivalité de l’histoire du tennis, mais le le respect entre eux n’a jamais manqué.

“Il va devenir le meilleur joueur de tous les temps, il est si bon que ça”, a déclaré Federer à propos de Nadal.