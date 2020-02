Rafael Nadal valorise son jeu à l’ATP 500 Acapulco 2020

Il vaut la peine de goûter chaque match et chaque conférence de presse qu’il propose Raphael Nadal. Son équilibre sur la piste est parfaitement comparable à sa clairvoyance lorsqu’il communique ses aspirations, ses désirs et ses sentiments à ce stade de sa carrière professionnelle. Après avoir remporté solidement Pablo Andújar au premier tour de ATP 500 Acapulco 2020, les Baléares ont comparu devant les médias et n’ont évité aucune question, affirmant son amour pour ce sport et niant que le numéro 1 mondial soit un objectif pour lui. En outre, il a évoqué les conditions dans lesquelles ce tournoi se joue et s’est débarrassé des éloges du public mexicain.

-Sensations pendant le match. “Ce fut un démarrage lent, les premiers matchs n’étaient pas positifs, mais je savais que cela pouvait arriver. Lorsque vous n’avez pas participé depuis longtemps, il n’est pas facile de se mettre à l’aise sur la piste. De plus, les changements drastiques de température ici ne sont pas faciles. gérer, mais je suis très heureux d’avoir fait un pas en avant et d’avoir l’opportunité de continuer à concourir. J’ai bien fait les choses et d’autres que je devrais améliorer, mais je suis satisfait “, a déclaré l’Espagnol.

-Conditions de la piste et support des tribunes. “Il y a beaucoup d’humidité et cela rend les conditions lourdes, mais la balle prend très bien les effets donc je me sens à l’aise de jouer ici. Être au Mexique est toujours très spécial pour moi. Je me sens très aimé dans toute l’Amérique latine et tout près.” partager la langue et bien d’autres choses. Je vais essayer de rendre toute l’affection reçue avec mon maximum d’effort sur la piste et un accord étroit avec les fans “, a-t-il expliqué.

-Numéro 1 du monde et du calendrier. “J’ai dit à plusieurs reprises que je ne peux pas considérer comme objectif à ce stade d’être le numéro 1 mondial. Si cela vient pour ma bonne performance. Mais je ne le chercherai pas car je suis à une étape différente de ma carrière. Je veux m’étendre le plus possible ma carrière et cela me fait proposer un calendrier conservateur, en fonction de ma vie personnelle et de mes exigences physiques. Je vais jouer dans ces endroits où je suis heureux de jouer et j’ai le sentiment d’avoir plus d’options pour être compétitif “, a-t-il déclaré.

Déclarations intéressantes d’un Raphael Nadal qui continue son chemin dans le ATP 500 Acapulco 2020. Votre prochain adversaire sera Miomir Kecmanovic, jeune Serbe en très bonne forme et tendance à la hausse. “Je le connais bien, j’ai pu le voir jouer plusieurs fois. Il a beaucoup d’énergie, un très bon droit et je sais que j’aurai besoin de mon meilleur niveau pour gagner”, a déclaré les Baléares avec son humilité habituelle. Il faudra être très attentif à la progression d’un homme qui se prépare à l’assaut sur un mois de mars plein d’incentives avec les deux premiers 1000 Masters de la saison.

