Rafael Nadal vs Nick Kyrgios: la balle de match

Rafael Nadal a battu Nick Kyrgios dans le match le plus attendu de la journée à l’Open d’Australie 2020. L’Espagnol a gagné avec le score final de 6-3 3-6 7-6 (6) 7-6 (4) en 3 heures et 42 minutes de jeu, envoyant un message clair à ses rivaux Novak Djokovic et Roger Federer.

Rafa affrontera désormais Dominic Thiem en quarts de finale du tournoi. L’Espagnol a joué une performance très convaincante, battant un joueur très fort sur les terrains durs, remédiant à une surface de jeu défavorable, mais sur laquelle il exprime un grand tennis.

Avant le match, Nick Kyrgios portait le non. 8 maillot de Kobe Bryant, légende des Lakers de Los Angeles décédés hier à la suite d’un accident d’hélicoptère.