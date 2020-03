Rafael Nadal vs Novak Djokovic: quand le drame s’est déroulé à Roland-Garros

À l’ère des matchs épiques, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont produit de nombreux matchs de marathon au cours de leur carrière. Il y a des matchs hors concours que les deux rivaux ont affrontés. La demi-finale de l’Open de France 2013 était l’un de ces concours palpitants entre les deux légendes. Mais pourquoi le match est-il enregistré comme l’un des matchs les plus remarquables de l’histoire de Roland Garros?

La demi-finale de Roland Garros 2013 était le sosie de leur finale de l’Open d’Australie de l’année précédente. Le match angoissant à Melbourne a duré près de 6 heures et est allé à Djokovic 7-5 dans le cinquième set. De même, la saga à bascule à Paris s’est terminée après quatre heures et 37 minutes. Cependant, cette fois, Nadal a trouvé l’avantage 9-7 dans le cinquième set.

Rafael Nadal vs Novak Djokovic: l’étalage émouvant du tennis

Nadal et Djokovic ont disputé l’une des demi-finales les plus captivantes de l’histoire du tennis. Le Serbe tentait de battre Nadal pour la première fois à Roland-Garros. D’autre part, Nadal faisait un retour après avoir raté sept mois avec une blessure au genou et atteindre sa première finale du Grand Chelem après un an.

Les deux joueurs n’ont pas pu déchiffrer le brillant tir de son adversaire. L’Espagnol était incrédule avec la ligne de Novak touchant les retours. D’un autre côté, Djokovic était impressionné par l’impossible tir de Rafa alors que l’Espagnol creusait profondément sur chaque point.

Du théâtre à chaque étape

Nadal n’a pas servi le match dans le quatrième set alors que le vainqueur du Grand Chelem à 17 reprises a joué un match courageux, refusant à son adversaire un match simple. Novak a ensuite joué au tennis sensationnel, frappant les vainqueurs de léchage de ligne et remportant le quatrième set.

De plus, Djokovic était sur le point de ne devenir que le deuxième joueur en 59 matches à battre le «King of Clay» à l’Open de France. Il a atteint une avance de 4-2 dans le dernier set. Les rassemblements impitoyables ont continué, cependant, Nole a fait une erreur de changement de match, laissant échapper son service alors que le Majorquin refusait de céder.

La tension a augmenté au fur et à mesure que les matchs avançaient, les deux joueurs gardant l’adversaire sur ses gardes. Cependant, Nadal s’énervait contre Djokovic car ce dernier avait raté plusieurs coups et était également mécontent du tribunal. Il s’est également plaint à l’arbitre du terrain glissant alors qu’il perdait le focus vers la fin.

Par la suite, l’Espagnol s’est montré plus fort alors que le set final se dirigeait au-delà d’une heure et 20 minutes. Nadal a renvoyé un vainqueur du coup droit pour gagner trois balles de match. Djokovic, qui avait l’air plus nerveux, a frappé un coup droit fatigué au-dessus de la ligne de base. Le septuple champion de l’Open de France d’alors a atteint sa huitième finale à Paris en battant Djokovic 6-4 3-6 6-1 6-7 (3-7) 9-7.

Deux ans plus tard, Novak a amélioré son jeu pour vaincre Nadal pour la deuxième fois à l’Open de France depuis 2005. Cependant, le 19 fois champion du Grand Chelem s’est révélé invincible sur terre battue parisienne avec un pourcentage de victoires de 97,89%. Il sera intéressant de voir si Djokovic peut à nouveau vaincre Nadal et terminer sa double carrière en Grand Chelem.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion