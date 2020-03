Rafael Nadal, Zverev, Vekic, plus

Sans action sur le terrain pour soutenir le monde du tennis au cours des prochains mois, les fans et les personnalités du tennis ont déplacé leurs efforts et leur concentration: Garbine Muguruza, Kristie Ahn et Elina Svitolina sont sur le point de devenir des sensations Tik Tok; Alexander Zverev et Marcelo Melo ont repris Instagram avec leur vidéo en direct; Rafael Nadal, Fabio Fognini, Felix Auger-Aliassime et d’autres utilisent leurs médias sociaux pour encourager leurs fans à suivre les règles de distanciation sociale et à être solidaires; le public passionné de tennis fouille le filet pour des montres épiques …

Ah, et le tennis Twitter a été transformé en un réseau de faits incroyablement recherchés que personne n’aurait eu le temps de rechercher normalement, des mèmes de célébrités et (tant de choses!) Des articles de retour. Depuis que vous faites défiler vers le bas, l’application ressemble un peu à être secouée dans une machine à voyager dans le temps, nous avons fait quelques conservations pour vous.

Voici des tweets drôles d’amateurs de tennis qui croient que, dans les moments difficiles, le sourire est une arme puissante pour garder le moral.

Des bonnes recommandations de jeux de société? Besoin de quelques amusants pour la fam. 🤓👊🏼 @ marcelomelo83 – Alexander Zverev (@AlexZverev) 28 mars 2020

Alexander Zverev et Marcelo Melo ont alors décidé de se mettre en ligne sur Instagram …

ils devinent maintenant des drapeaux. – José Morgado (@josemorgado) 29 mars 2020

Et nous voulons seulement dire – quelqu’un s’il vous plaît, faites-lui animer une émission de télévision.

Eh bien, vous ne tenez que de l’huile d’olive, je ne pense pas que cela compte pour la cuisine 🤔😂 – Donna Vekic (@DonnaVekic) 29 mars 2020

Oups, rôti (ou plus comme frit).

Je fais quelque chose de stupide aujourd’hui. À partir de 17 h 00, je vais essayer de regarder cela en une seule séance, donc cela me prendra jusqu’à environ 4 h.

Vais-je réussir? Je posterai des mises à jour irrégulières ici, les règles sont juste que je dois surveiller chaque point.https: //t.co/RL918cWE0X – Damian Kust (@LWOSdamiankust) 29 mars 2020

Wimbledon 2010 Nicolas Mahut contre John Isner – Qui est prêt pour un marathon de dix ans plus tard qui durera environ dix ans?

Duro no sé …

en casa sí 👍🏻 – Rafa Nadal (@RafaelNadal) 29 mars 2020

L’ATP en espagnol a montré à ses partisans que Rafael Nadal s’entraîne dur à la maison, et l’Espagnol a répondu: “Difficile, je ne sais pas …

À la maison, oui. ”

J’ai fait frire une aubergine à 11h30 hier soir sans autre raison que dans le frigo. – ☘️🇮🇪🏳️‍🌈 Richard, RN 🏳️‍🌈☘️🇮🇪 (@spatafora) 28 mars 2020

Pour combler une partie du vide laissé par toutes les annulations d’événements sportifs, nous pourrions organiser un concours intitulé “Les choses les plus étranges que j’ai cuisinées la nuit en quarantaine”.

Si vous achetez un tigre comme animal de compagnie, je vous donnerai 10% du paiement en cadeau. – Peter Polansky (@PPolansky) 29 mars 2020

Attends quoi? Tu quoi?

Haha ne veut même pas savoir combien d’heures vous avez passé sur Reddit pour y arriver – Filip Peliwo (@filippeliwo) 28 mars 2020

TU QUOI?

Le sport en direct est de retour!

D’accord, c’est seulement ma fille Ana et moi qui allons frapper notre entrée quotidienne … la route vers @Wimbledon 2032 commence ici. Tout le mérite revient à son entraîneur en chef @JudyMurray #TennisAtHome pic.twitter.com/3vOvdyKLXs – Kevin Palmer (@RealKevinPalmer) 29 mars 2020

Excellente idée d’entraînement!

On dirait que «le tennis dans la cour» pourrait être quelque chose à l’avenir …

Vous ne trouverez jamais un partenaire de frappe plus cohérent @alizecornet! @FFTennis | #FedCup | #StayAtHomeSaveLives pic.twitter.com/82Fmkh04Zr – Fed Cup (@FedCup) 27 mars 2020

… Ou peut-être le tennis souterrain…

Faire preuve de créativité 🎾🧺🤹🏼‍♂️💕 # tennislife # stayathome # iorestoacasa # distantimauniti pic.twitter.com/hbJEAh39OE – Fabio Fognini (@fabiofogna) 29 mars 2020

Non, définitivement du tennis dans la cour.