RafaPlay Now. initiative pour faciliter le retour de Rafa Nadal à la formation

Javier Pons, promoteur du Plateforme “RafaPlay Now”, créé il y a deux jours à Majorque pour promouvoir une initiative qui permet au joueur de tennis Rafa Nadal de s’entraîner à son académie Manacor, a déclaré à Efe que son objectif n’est pas “de rechercher des privilèges ou de discriminer tout athlète”.

28/04/2020 à 17:19

CEST

EFE

Nadal, numéro deux mondial et vainqueur de 19 tournois du Grand Chelem, est confiné à son domicile de Porto Cristo (Majorque) par la crise sanitaire de COVID-19.

Ces derniers jours, le joueur a exprimé son désir de retourner sur les pistes et a donné comme exemple à divers secteurs des travailleurs espagnols qui ont pu récupérer leurs activités professionnelles respectives.

La plateforme “RafaPlay Now” a lancé un message sur les réseaux sociaux en solidarité avec le joueur de tennis majorquin. “Nous ne voulons pas politiser cette question, nous voulons juste que Rafa s’entraîne à nouveau”a déclaré Pons, journaliste de profession.

“Derrière nous, il n’y a ni statuts ni notaires, l’initiative est entièrement volontaire et s’adresse à ceux qui souhaitent avoir un geste avec Rafa NadalNous sommes convaincus qu’il l’a plus que mérité tout au long de sa brillante carrière personnelle et sportive “.

Il a également expliqué que la plate-forme est composée de “plusieurs familles de Majorque” et qu’elles ont déjà reçu “de nombreux échantillons de soutien”. “Rafa a dit que le confinement nuit à son tennis.”

“Nous demandons seulement au gouvernement espagnol et à la ville de Manacor d’autoriser le meilleur athlète espagnol de l’histoire à prendre sa voiture et à se rendre à l’académie pour s’entraîner à nouveau.”Rien d’autre “, a-t-il dit. Pons a expliqué que derrière l’initiative, il y a une histoire personnelle.

“Je veux rendre à Rafa Nadal le geste qu’il a eu avec mon beau-père, décédé en 2013 d’un cancer, d’enregistrer une vidéo pour lui à son 65e anniversaire un mois avant sa mort”at-il indiqué.

Le promoteur de la plateforme a également démenti que Nadal, “ou quiconque autour de lui”, l’ait contacté ces dernières heures. “Non, comme je l’ai dit, le soutien à cette initiative ne vient que des enfants et des familles de Majorque, bien que nous recevions également de nombreux signes de solidarité d’autres endroits en Espagne”, a déclaré Javier Pons.

.