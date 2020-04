Raideur de raquette de tennis [In-Depth Guide]

Si vous recherchez une nouvelle raquette de tennis, l’une des spécifications que vous verrez répertoriées par les détaillants est la «rigidité» d’une raquette.

Est-ce quelque chose auquel vous devez faire attention ou juste un autre nombre arbitraire? Cela affecte-t-il la façon dont une raquette de tennis joue, si oui, combien?

Comme d’habitude, il y a beaucoup de contes de vieilles femmes et de points de vue anecdotiques sur le «flex» de la raquette. Bien que certains d’entre eux puissent être utiles, cela conduit souvent à des informations erronées et à des joueurs faisant des achats mal informés. Jetons donc un coup d’œil.

Qu’est-ce que la raideur d’une raquette de tennis?



La raideur de la raquette est une mesure de la flexion d’une raquette lorsqu’elle entre en contact avec la balle de tennis.

Plus la balle déforme le cadre, plus la raquette est flexible, donc plus la rigidité est faible.

Les indices de rigidité sont cités sous la forme d’un nombre, appelé indice RA. Cela se situe généralement entre 50 et 70 sur la plupart des raquettes de vente au détail. Le chiffre le plus bas indique une raquette plus flexible et le chiffre le plus élevé une raquette plus rigide.

Ainsi, une raquette classée RA 50 pliera plus qu’une raquette à RA 70 à l’impact, en supposant qu’elles sont identiques dans toutes les autres spécifications, donc le même poids, la même taille de tête, etc.

Comment la raideur de la raquette de tennis est-elle mesurée?



La mesure de la raideur de la raquette est principalement effectuée à l’aide du Babolat Racquet Diagnostic Center, qui est illustré ci-dessus.

Il y a d’autres machines autour de Prince et Gamma, mais Babolat est la machine la plus largement utilisée et la plus fiable sur le marché. Il est capable de mesurer la rigidité, le poids, le poids de balancement, l’équilibre et la déflexion de la corde.

Ces machines coûtent environ 4500 $, ce n’est donc pas quelque chose auquel votre joueur de club moyen aura accès.

En tant que joueurs, nous dépendons entièrement des fabricants (qui fournissent des indices de rigidité non cordés) et des détaillants comme Tennis Warehouse (qui fournissent des indices de rigidité cordés).

Les machines RDC calculent la rigidité en appliquant 25 kg de force sur le cadre du cadre pendant qu’il est verrouillé au niveau de la poignée et reposant sur une barre près de la gorge qui agit comme un levier.

Cela provoque une légère flexion du cadre et les machines RDC enregistrent la mesure. Sur la plupart des raquettes destinées aux joueurs intermédiaires et avancés, cela se situe entre 50 et 70 mais peut aller aussi bas que 40 et aussi haut que 85.

Vous pouvez voir un exemple de machine RDC, et voici comment cela fonctionne dans la vidéo ci-dessous:

Comment la raideur de raquette (RA) est-elle calculée?



Fait intéressant, la mesure de la rigidité de la raquette n’est pas une formule couramment utilisée que l’on retrouve dans de nombreux autres produits ou horizons.

Vous ne verrez le terme RA utilisé nulle part en dehors des sports de raquette et on dit qu’il est l’acronyme de analyse de raquette. Un nom inventé au début de la mesure de la rigidité de la raquette en appliquant une force spécifique à un cadre et à une barre d’acier placés à 327 mm pour agir comme force opposée.

Babolat le traite comme une technologie propriétaire, donc ils ne révèlent pas le calcul ou la formule utilisée. Ceci, à son tour, met en évidence l’un des défauts de la PR que nous examinerons plus loin dans ce guide.

Puis-je mesurer la raideur de la raquette moi-même?



Bien que vous ne puissiez pas mesurer le flex de la raquette pour obtenir un numéro RA à la maison, vous pouvez vous faire une idée du flex en le plaçant à plat contre une surface et en appuyant sur la gorge pour voir ce qu’il a.

Ceci n’est évidemment utile que si vous avez deux (ou plus) raquettes à comparer et ce n’est pas exactement scientifique mais vous verrez la différence de flex en appliquant une pression avec votre main.

Comment la rigidité affecte-t-elle les performances de la raquette?



La rigidité d’une raquette influe sur la jouabilité d’une raquette dans trois domaines:

Puissance



Sans aller plus loin dans sa physique, la raison pour laquelle la rigidité affecte la puissance de la raquette est due au transfert d’énergie.

Lorsque vous entrez en contact avec la balle de tennis, le cadre se plie. Plus elle est flexible, plus elle se plie et absorbe plus d’énergie. Cela diminue la puissance car il enlève de l’énergie à la balle.

Un cadre plus rigide fléchit moins à l’impact, gardant plus d’énergie dans la balle, ce qui entraîne plus de puissance dans vos tirs.

L’un des mythes que vous verrez colporté au niveau du club est que les cadres flexibles sont puissants car la raquette fonctionne comme une fronde, propulsant la balle lorsqu’elle revient à son état normal.

Cependant, la vérité est qu’une balle de tennis ne restera sur les cordes qu’une fraction de seconde, ce qui n’est pas assez long pour que la raquette récupère et restitue de l’énergie à la balle.

Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, un cadre plus rigide se plie moins et garde plus d’énergie dans le ballon qu’un autre avec plus de flexion.

Contrôle



Alors que la puissance s’explique facilement par la physique, le contrôle est un domaine plus subjectif et varie d’un joueur à l’autre.

La théorie générale ici est que plus la raquette est flexible, plus elle donnera de contrôle car elle a moins de potentiel de puissance.

Cela signifie-t-il qu’un joueur qui ne trouve pas le terrain devrait passer à un cadre plus flexible et voir des résultats instantanés? Non. Le contrôle vient principalement de la technique et du niveau de compétence des joueurs; une raquette ne peut apporter que des changements subtils au placement de la balle.

Là où cela devient encore plus subjectif, c’est qu’une raquette plus rigide offrira au joueur une expérience de frappe plus cohérente et une marge d’erreur plus élevée sur les coups décentrés.

Les raquettes plus rigides sont plus stables au contact et aux coups décentrés. Cette stabilité produira une meilleure qualité de tir qui traversera généralement le filet avec plus de rythme et de profondeur. Cela peut conduire à un contrôle perçu plus élevé, car vous pouvez rester plus longtemps dans les points.

Un cadre plus flexible peut donner aux joueurs l’impression qu’ils frappent des points morts sur le lit de cordes, où le ballon a moins de rythme et de profondeur. Cela peut permettre à un adversaire de nettoyer vos balles courtes, terminant rapidement les points.

En termes de sensation qui concerne également le contrôle, les joueurs trouvent généralement que les raquettes plus rigides offrent une sensation nette ou vivante, en raison de l’augmentation de la puissance offerte par un cadre plus rigide.

Les cadres flexibles sont souvent décrits comme procurant une sensation de peluche car ils se sentent plus connectés avec le ballon, en particulier sur les coups tactiles tels que les volées ou les coups de pied.

Il convient de noter que le type de cordes que vous utilisez a également un impact significatif sur la sensation et le contrôle d’une raquette. Au-delà de celle de la raideur de mes propres expériences.

Confort



Comme le contrôle, le confort est un domaine où la physique et les sentiments personnels entrent en collision.

En termes de confort, parce qu’elles se plient et absorbent plus de chocs à l’impact, les raquettes flexibles sont généralement considérées comme plus adaptées aux bras.

Des cadres plus rigides transmettent des vibrations plus dures au bras qui frappe, et beaucoup les considèrent comme un facteur contribuant aux problèmes de bras ou de coude.

En conséquence, les joueurs seniors ou ceux qui ont des problèmes de coude et de poignet ont tendance à choisir une monture flexible, échangeant moins de puissance pour une meilleure santé des bras.

Le problème ici est que la science derrière elle n’est pas claire et de nombreux joueurs peuvent trouver exactement le contraire.

Lorsqu’une balle de tennis entre en contact, la raquette vibre. La rigidité de la raquette influe sur l’amplitude, la fréquence et la quantité d’amortissement de ces vibrations.

Un cadre plus rigide a une amplitude plus faible, mais une fréquence plus élevée et plus d’amortissement. Les vibrations sont donc faibles, elles se produisent à un rythme plus rapide mais s’arrêtent également plus rapidement. Les raquettes plus flexibles ont des vibrations plus importantes qui se produisent à un rythme plus lent mais durent plus longtemps.

Alors quoi de mieux? C’est là que c’est un peu trouble. Il y a un argument solide pour dire qu’une raquette plus rigide pourrait bien être plus favorable aux bras car les vibrations sont plus petites et s’arrêtent plus tôt.

Je joue avec une raquette 70RA et je n’ai jamais eu de problèmes de bras ou de coude, mais je peux sentir le changement de confort en fonction de la corde que j’utilise, ce qui m’amène à penser que le type de corde de tennis que vous utilisez affectera beaucoup plus le confort que la raideur de la raquette elle-même.

Si vous jouez avec un boyau naturel ou un multifilament, cela fournira généralement un haut niveau de confort tandis que les cordes en polyester ou en kevlar sont beaucoup plus dures.

De même, la tension des cordes peut augmenter ou diminuer le confort avec des tensions plus élevées réduisant le confort et des tensions plus faibles offrant un peu plus de confort.

J’ai également vu des joueurs qualifier les images avec une RA dans les basses années 60 de fermes et nettes, tandis que d’autres décrivent quelque chose dans les années 70 comme ayant une réponse douce. Cela suggère donc quelle que soit la cote de rigidité, la seule mesure qui importe est la sensation et la performance d’une raquette dans la main d’un joueur. Et il n’y a qu’une seule façon de comprendre cela – en le faisant une démonstration.

Comment catégorisez-vous les notations RA?



Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous mais gardez à l’esprit que ce qui précède en termes de puissance, de contrôle et de confort sont subjectifs et ont d’autres variables qui peuvent les affecter.

Numéro RA

Catégorie

Puissance

Contrôle

Confort

64 et moins

Souple

Faible

Haute

Haute

65-69

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

70 et plus

Rigide

Haute

Faible

Faible

Dois-je choisir une raquette rigide ou flexible?



Comme je continue de le souligner, la démonstration d’une raquette est un must absolu, et vous ne pouvez pas dire avec certitude que vous devriez choisir l’une plutôt que l’autre sans d’abord jouer avec.

En règle générale, les joueurs ayant des vitesses de swing rapides – c’est-à-dire ceux qui n’ont pas besoin de beaucoup d’aide de la raquette pour frapper avec le rythme, pourraient trouver une raquette flexible pourrait être un bon choix. Ils peuvent prendre de grosses coupes sur le ballon avec moins de soucis de surchauffe au-delà de la ligne de base.

Les joueurs avec des vitesses de swing plus lentes qui ne frappent pas la balle aussi proprement peuvent préférer un cadre rigide car la puissance supplémentaire les aide à obtenir des tirs sur le filet de manière plus cohérente.

Mais il n’y a pas de règle d’or ici. Je joue avec des swings assez rapides, mais ma raquette est 70RA. Les cordes et la tension des cordes jouent un rôle beaucoup plus important dans ma capacité à garder la balle dans les lignes.

En ce qui concerne les problèmes de bras, c’est contre un problème délicat, la plupart des joueurs ont tendance à avoir plus de problèmes de bras avec des raquettes raides, donc si vous avez un tennis elbow, je testerais d’abord un cadre flexible. Mais n’excluez pas les modèles légèrement plus rigides, par exemple, ProKennex propose une gamme très solide de raquettes adaptées aux bras qui ne sont pas exactement basses sur l’échelle RA.

Quelle est l’utilité de l’évaluation RA?



La cote RA étant un secret bien gardé pour la façon dont elle est calculée, elle ne peut vraiment être utilisée que comme point de comparaison rapide lors du choix d’une raquette de tennis.

Le nombre vous permet de comparer rapidement les cadres considérés comme rigides ou flexibles, de les démontrer et de voir ceux que vous préférez, en supposant que toutes les autres spécifications sont similaires ou égales.

Un problème avec le nombre lui-même, cependant, est la cohérence. Tous les fabricants utilisent-ils une machine Babolat RDC pour enregistrer la rigidité? Sont-ils tous calibrés de la même manière? Ce sont des questions dont je ne connais pas la réponse.

Si vous regardez les cotes RA sur Tennis Warehouse attribuées aux raquettes, vous verrez également qu’elles diffèrent de celles répertoriées par les fabricants de raquettes réels.

En effet, TW publie des spécifications cordées, tandis que les fabricants affichent des spécifications non cordées. Lorsqu’une raquette est enfilée, la raideur (RA) chute généralement de 4 à 6 points, le poids augmente d’environ 15 grammes, le poids du swing augmente et la raquette devient plus lourde. Essayez donc de vous en tenir à un lors de la comparaison – spécifications non cordées ou cordées, plutôt que de mélanger les deux.

Un autre domaine dans lequel la machine Babolat se laisse aller est qu’elle ne peut pas mesurer dans plusieurs zones du cadre. Donc, si un cadre fléchit plus dans le cerceau que dans la gorge, vous ne le saurez pas d’après sa cote RA.

C’est pourquoi, à mon avis, bien que RA soit un bon chiffre à connaître, il ne raconte pas toujours toute l’histoire. La meilleure façon de savoir si un cadre est adapté à votre jeu est de le faire une démonstration.

Exemples de raquettes rigides



Voici quelques-unes des raquettes les plus rigides du marché en ce moment,

Exemples de raquettes flexibles



Et voici quelques-uns des plus flexibles que vous pouvez actuellement acheter.

Dernières pensées



La rigidité du cadre est l’une des nombreuses choses qui peuvent influer sur la jouabilité d’une raquette de tennis et bien qu’elle ne soit pas la considération la plus importante, c’est quelque chose à penser si vous avez du mal à trouver du confort dans un cadre ou si vous souhaitez plus de puissance (ou de contrôle).

Cependant, rien ne vaut tester une raquette sur le terrain pendant quelques heures pour voir comment elle fonctionne. Si vous avez accès à un programme de démonstration, consultez mon guide pour tirer le meilleur parti d’une trame de démonstration.

Enfin, si vous recherchez une nouvelle raquette de tennis, assurez-vous de consulter ce guide sur certaines des meilleures raquettes de tennis pour 2020.

Vous avez des questions sur la rigidité de la raquette? Faites-moi savoir dans les commentaires.