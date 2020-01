Raillerie de Nick Kyrgios et autres mauvais moments auxquels Alexander Zverev a fait face à la Coupe ATP

Alexander Zverev n’a pas commencé son 2020 de manière très propice. Malgré la joyeuse fin de sa dernière saison – il avait fait preuve de bonne humeur et d’un jeu détendu lors des matchs hors-concours disputés avec Roger Federer – les choses étaient sombres pour l’Allemand à la Coupe ATP.

Non seulement il a perdu ses trois matchs en simple (4-6, 7-6 (2), 6-2 contre Alex de Minaur; 6-1, 6-4 contre Stefanos Tsitsipas; 6-2, 6-2 contre Denis Shapovalov) et a été retranché des huit derniers matchs avec l’équipe allemande, mais il s’est moqué de lui, en doublant 31 fois au total, et n’a pas toujours pu retenir sa colère.

Le premier jour de sa participation au tournoi fortement promu, Zverev a eu du mal à servir. Lors du deuxième match de la série Allemagne-Australie, il a fracassé sa raquette de colère après avoir perdu le deuxième set contre de Minaur lors du tie-break.

Zverev menait le match 6-4, 4-2.

(🎥 @ TennisTV) pic.twitter.com/xfvJK3F6vD – doublefault28 (@ doublefault28) 3 janvier 2020

Juste pour ajouter de la moquerie aux dégâts, Nick Kyrgios – dont l’attitude “Je dois garder le contrôle” semble être réservé exclusivement à ses matchs – n’a pas pu résister à faire un petit acte taquin.

Pour chaque double faute que Zverev a frappée contre de Minaur, Kyrgios ferait une série de pompes.

(🎥 @ TennisTV) pic.twitter.com/3lQthIG4H2 – doublefault28 (@ doublefault28) 3 janvier 2020

Zverev a refusé de réagir à la provocation australienne.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu la provocation de Kyrgios, il a répondu: «Non, je ne l’ai pas vu. C’est Nick, c’est juste ce qu’il fait. Il l’a également fait à la Laver Cup. Je sais que Grigor a failli se battre avec lui et avec Jack (Sock) en 2018; Il peut faire ce qu’il veut”.

Dimanche, le nombre excessif de doubles fautes et d’erreurs générales marquées lors de sa partie de la rencontre Allemagne-Grèce a conduit Zverev à avoir un désaccord amer sur le terrain avec son père, qui a rapidement dégénéré en cris et en larmes.

Le capitaine de l’équipe, Boris Becker, a eu du mal à faire face à l’effondrement de son joueur.

Tsitsipas bat Zverev 6-1, 6-4 et pour être honnête, il est juste un meilleur joueur pour le moment. Plus de sécurité, plus d’options, plus de confiance.

Quant à Zverev, il ne serait pas surprenant que nous ayons atteint le point d’ébullition en termes de configuration de son équipe et de double faute.

C’est difficile à regarder. pic.twitter.com/zleljXCJWI – Le podcast de tennis (@TennisPodcast) 5 janvier 2020

(🎥 @ TennisTV) pic.twitter.com/dUwKmB2Hy7 – doublefault28 (@ doublefault28) 5 janvier 2020

Rien de spécial ne s’est produit lors du match de Zverev contre Denis Shapovalov; l’Allemand a continué de faire une double faute pour sceller une Coupe ATP qui n’a fait que vaincre son record.

Pendant ce temps, la campagne de secours Aces for Bushfires – qui vise à collecter des fonds pour soutenir les organisations qui luttent contre les incendies de forêt qui font rage en Australie – est devenue populaire parmi les joueurs de tennis professionnels.

Alors que beaucoup se sont engagés à donner entre 50 $ et 200 $ pour chaque as qu’ils marquent pendant l’été australien, certains ont jugé leur service trop mauvais pour être d’une quelconque utilité. Belinda Bencic est parmi eux, et elle a proposé de donner 200 $ pour chaque double faute, à la place.

Elle a pensé que c’était une bonne idée d’inviter Zverev à faire de même.

Faire un don pour chaque double faute dans les prochains tournois :)) @AdelaideTennis @AustralianOpen Rejoindrez-vous @AlexZverev? 😅 pic.twitter.com/HsWx3SpwZ7 – Belinda Bencic (@BelindaBencic) 8 janvier 2020