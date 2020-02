Rainer Schüttler défend le bon tennis d’Alexander Zverev

L’ancien joueur de tennis allemand Rainer Schüttler Il a accordé une interview à Tennis Magazine, où il a passé en revue toutes les nouvelles concernant Alexander Zverev et le bon Open d’Australie qu’il a fait il y a une semaine, où il a réussi à atteindre les demi-finales d’un Grand Chelem pour la première fois. L’ancien numéro cinq mondial est clair que s’il continue à ce niveau, Sascha remportera plus d’un titre majeur tout au long de sa carrière sportive.

Augura un bon avenir pour Alexander Zverev: “Je pense que nous connaissons tous un peu Sascha et nous savons qu’il est un bon gars et un grand joueur de tennis. Il grandit toujours en tant que joueur et les bons résultats arriveront tôt ou tard. Beaucoup l’ont pressé au sujet de ses mauvais résultats en Grand Chelem, mais maintenant lors de cet Open d’Australie, il a montré qu’il était qualifié pour atteindre les phases finales. Tôt ou tard, il remportera des titres majeurs, ce n’est qu’une question de temps. “

Mauvais match en demi-finale contre Dominic Thiem: “Sascha est venu de faire de très bons matches tout au long du tournoi et tout le monde s’attendait à ce que je tienne tête à un gars comme Thiem, qui est aujourd’hui l’un des joueurs de tennis les plus en forme. Si je suis honnête, j’étais un peu surpris parce que le Sascha ne semblait pas que les gens attendaient. Si je suis honnête, je pense que la préparation de Zverev a été un peu mauvaise, car au lieu de se reposer ou de se préparer pour ce début d’année, il a décidé de jouer de nombreux matchs d’exhibition avec Federer partout en Amérique du Sud. Je pense qu’il avait un peu tort là-bas, mais il est déjà suffisamment adulte pour décider quoi faire et quoi ne pas faire. “

Amélioration de votre jeu dans cette première étape de la saison: “Je pense que tout le monde a réalisé que Sascha s’est amélioré de manière significative lors de cette première étape de la saison. Il est vrai que dans la Coupe ATP, nous l’avons vu un peu désespéré et avec beaucoup de problèmes dans son service, mais à Melbourne, tout a changé pour Il savait comment retrouver le rythme et ressemblait à ce Zverev qui est sorti champion à Londres il y a quelques saisons. , a conclu l’ancien entraîneur d’Angélique Kerber entre autres.

