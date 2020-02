Rajeev Ram et Joe Salisbury ont battu le duo à domicile pour remporter le titre

Les Américains Rajeev Ram et Joe Salisbury de Grande-Bretagne ont remporté leur premier titre d’équipe du Grand Chelem à l’Open d’Australie. Ram et Salisbury, tête de série no 11, ont affronté le duo australien de cartes génériques Max Purcell et Luke Saville 6-4 6-2 en finale du double masculin à Melbourne Park.

Ram et Salisbury n’ont converti que 1 sur 10 de leurs chances de breaker dans le premier set mais cela a suffi car ils n’ont pas fait face à un point de break lors du premier match. Les têtes de série n ° 11 ont amélioré leur réalisation de points de rupture dans le deuxième set en convertissant 2 de 2 de leurs opportunités de points de rupture.

Les deux pauses ont été plus que suffisantes pour Ram et Salisbury, qui ont parfaitement servi dans le deuxième set et ont terminé le match sans point de rupture autorisé. Ram et Salisbury ont remporté 89% de leurs premiers points de service en seulement une heure et 10 minutes de jeu.

Ram, 35 ans et Salisbury, 27 ans, ont joué un excellent tennis tout au long des deux semaines à Melbourne Park alors qu’ils n’ont perdu qu’un set en six matches lors du tournoi.