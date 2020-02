Rajeev Ram et un titre historique à l’Open d’Australie 2020

Le box double masculin Open d’Australie 2020 il a été réglé ce dimanche avec le triomphe de Rajeev Ram et Joe Salisbury devant Max Purcell et Luke Saville (6-4, 6-2). Une victoire confortable qui a laissé un record historique sur le record américain. A 35 ans, Ram est devenu le joueur qui a eu besoin de plus de participation à l’ère ouverte (58) pour obtenir son premier titre du Grand Chelem dans la catégorie, dépassant les 55 du Tchèque Martin Damm. Encore une fois, la réflexion que les vétérans continuent de dominer le circuit.

