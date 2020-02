Rajeev Ram lève un Grand Chelem après 58 tentatives

Il n’est jamais trop tard si le bonheur est bon. Dans le cas de Rajeev RamNé en 1984, le bonheur est presque perdu pour toujours. Jusqu’à 58 doubles masculins en Grand Chelem ont dû disputer l’Américain pour atteindre son objectif: être champion. Ce prix lui est finalement arrivé Open d’Australie 2020, formant un couple avec Joe Salisbury et l’enregistrement d’un enregistrement pour l’histoire. Et personne n’a dû attendre aussi longtemps pour que le trophée soit levé, dépassant les 55 actions du Tchèque Martin Damm.

«Eh bien, il est vrai que jusqu’en 2016, je donnais plus de priorité au circuit individuel, je me classais assez haut pour entrer dans les équipes, donc le double n’était pas quelque chose pour lequel je travaillais. À partir de 2017, j’ai commencé à concourir davantage en double, bien que la première fois que j’ai joué cette modalité était vers 2007 ou 2008, je ne m’en souviens pas bien. Je n’ai pas l’impression d’essayer depuis si longtemps, même si j’ai joué autant de photos. J’ai toujours rêvé d’en soulever, même si ces dernières années j’ai mis beaucoup plus d’intensité», A commenté l’homme qui apparaît aujourd’hui avec le meilleur classement en double de sa carrière (5e).

Jusqu’à son arrivée ici, Ram a dû tenter sa chance avec 23 couples différents tout au long de ces années, mais il a fini par être Joe Salisbury la demi-orange qui lui a permis de presser le jus. «Il a beaucoup de bonnes choses. Il ne le montre pas à l’extérieur, mais c’est un gars incroyablement compétitif, surtout sur le court de tennis. Il a une capacité spéciale à toujours être à la hauteur des grandes circonstances. Évidemment, c’est aussi un athlète incroyable, ces deux facteurs sont ceux qui se démarqueraient le plus. Ce qui nous a beaucoup aidés, c’est que nous sommes devenus de grands partenaires parmi nous. Dans les situations difficiles, par exemple, nous ne sommes pas nerveux de dire ce que nous pensons. Il y a de la confiance entre nous, il a un esprit ouvert qui nous favorise toujours », argumente-t-il à propos du Britannique.

La carrière de Ram dans le monde du double n’a pas été pressée de décoller, remportant cette année le double masculin et l’an dernier le double mixte en Australie. Bien sûr, cette seconde n’a pas pu défendre cette quinzaine. «J’étais un peu malade pendant la pré-saison, j’ai même dû être au repos pendant quelques semaines, ce n’était pas la pré-saison que j’aurais aimé. Je suis donc venu en Australie sans préparation, je ne me sentais pas trop bien en ATP Cup. J’ai appelé de là pour prendre soin de ma santé, alors J’ai décidé d’annuler ma présence dans les doubles mixtes. Peut-être que je dois continuer cette décision pour le reste de ma carrière », soutient l’homme qui aura 36 ans en mars prochain.

Avec de nombreux problèmes au début, mais nécessaires pour instaurer la confiance. «Comme Joe l’a dit, nous savions que nous étions prêts à frapper. Nous venions de jouer un certain temps ensemble, de bien jouer, nous venions aussi d’un duel compliqué en demi-finale. Relever ce défi nous a beaucoup aidés en finale. Nous avions beaucoup d’énergie, une bonne attitude, nous étions compétitifs, c’était notre principale force pour que notre tennis puisse briller. Déjà dans le premier set, nous avions plusieurs opportunités, je pense que c’était 10 points de rupture, dont nous n’avons profité que d’un seul. Nous n’avions pas de plan de match spécifique, mais nous avions l’attitude et l’énergie dont nous avions besoin.», Déclare le natif de Denver.

C’est précisément à Denver que l’histoire de Rajeev est née, une histoire qui ne serait pas comprise sans la figure de son père, Raghav, l’étoile qui illumine le chemin de son fils depuis quelques mois. «Les dernières années ont été difficiles pour moi, mon père est décédé en avril de l’année dernière à cause d’un cancer du pancréas. C’est lui qui m’a lancé dans ce jeu de tennis, nous jouons tous les jours ensemble dont je me souviens jusqu’à mes 12 ans. Quand quelque chose comme ça arrive, ça vous secoue beaucoup. Je suis aussi enfant unique, je viens d’une famille proche, mais nous avons fait beaucoup de choses ensemble. C’était une période difficile, c’est sûr. Heureusement, j’ai la chance d’être mariée à une grande personne depuis 2016. Elle vient d’une grande famille, ils ont toujours été mon soutien, aussi pour ma mère. Cela a été un défi, mais des événements comme aujourd’hui rendent tout un peu plus doux. J’aimerais que mon père ait vu ce qui s’est passé aujourd’hui, je serais fier“

.