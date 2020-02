Rajeev Ram parle de ses moments difficiles

Rajeev Ram a récemment évoqué les années difficiles qu’il a vécues et qui l’ont vu perdre son père. Il a également parlé des Bryan Brothers, qui sont dans leur année d’adieu. Parlant de remporter son premier titre en double, il a déclaré: «J’ai joué jusqu’en 2016 en donnant la priorité aux simples.

J’étais assez bien classé pour entrer dans le tableau principal en double, mais ce n’était pas quelque chose sur lequel je me suis concentré. J’ai l’impression d’avoir commencé ma carrière en double en 2017 ». Il a ajouté: «Mon premier double tableau principal a probablement eu lieu en 2007 ou 2008.

Je ne pense pas que ça ressemble à ça, que j’ai essayé et essayé et essayé. Je les ai joués et donc pour finalement gagner, je me sens bien mais ce n’était pas la même intensité de double qu’au cours des 3 ou 4 dernières années ».

Son partenariat avec Joe Salisbury a été bon et il a expliqué ce qui rend ce partenariat si spécial. «Joe ne le montre pas extérieurement, mais il est incroyablement compétitif. Il a la capacité de répondre à l’occasion qui est spéciale.

C’est aussi un athlète incroyable. Une chose que nous sommes devenus de très bons partenaires les uns pour les autres. Il y a un peu de confiance et nous n’avons pas peur de nous dire des choses. L’ouverture d’esprit en général a été plutôt bonne ».

Il a eu quelques années difficiles et a crédité sa famille pour son attachement pendant ces moments difficiles. «Mon père est décédé en avril de l’an dernier avec un cancer du pancréas. Quand quelque chose comme ça arrive, ça vous secoue.

Je suis un enfant unique. Venant du milieu culturel que je fais, la famille est assez serrée. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. J’ai eu la chance d’être marié à une personne formidable en 2016. C’est une grande famille et ils ont été un grand soutien pour ma mère et moi.

Ma maman était même à l’ATP Cup à Perth ». Il a également rendu hommage aux Bryan Brothers, en disant: «Ils sont la principale raison pour laquelle le double est aujourd’hui. Il continue de grandir. Étant américain, j’ai eu la chance de les jouer plusieurs fois.

J’espère que nous pourrons tous partager la charge qu’ils portent depuis si longtemps. Ils sont un réel atout pour le jeu ».