Rámirez Hidalgo: “Pedro est prêt à disputer la finale demain”

Cela semble incroyable, mais le tennis donne généralement ce genre d’histoires. De l’heureux perdant au finaliste. Pedro Sousa, qui était tombé à Facundo Bagnis dans le dernier tour de la qualification de Open d’Argentine, atteint la définition du tournoi. Même pour donner un autre échantillon de sa fortune, lors de son triomphe contre Thiago Monteiro en quart de finale, il s’est retrouvé avec une nuisance dans le soléaire. Et en cas de doute sur la façon dont il allait réagir à son physique, il avait l’aide de bas de Diego Schwartzman, qui a subi une déchirure à la jambe gauche. Votre coach Ruben Rámirez Hidalgo confirmé dans un entretien avec Point de rupture et un autre collègue que “Pedro est prêt et en bon état pour jouer demain”. En outre, il a déclaré: “Nous avons eu beaucoup de chance, nous devons maintenant en profiter.” Enfin, il a déclaré: “La semaine dernière, nous avons eu une conversation et, heureusement, je pense que cela est venu beaucoup. Dans ce tournoi, il a fait un changement de mentalité retentissant et a commencé à en profiter beaucoup plus.”

