Raonic est sérieux dans cet Open d’Australie

Peu de paris sur le Canadien pour cela Open d’Australie et sans faire trop de bruit, il est entré dans les quarts de finale après avoir battu 6-4 6-3 7-5 a Marin Cilic et il le fait sans perdre aucun set en cours de route et sans perdre encore son service, et aujourd’hui il a encore laissé des chiffres incroyables avec son service, ajoutant 82 as jusqu’à présent dans le tournoi. Aujourd’hui, Cilic n’avait pas d’options et c’est Milos Raonic Vous êtes dans un moment de jeu et de confiance très doux. Son prochain adversaire sortira du duel entre Djokovic et Schwartzman, deux grands restaurateurs qui testeront sûrement si son service est si mortel et tenteront quelque chose que personne n’a réalisé jusqu’à présent, brisant le service de Milos.

