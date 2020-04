Raonic: “L’annulation de Wimbledon a été difficile à digérer”

Wimbledon Cela a toujours été un tournoi spécial pour les joueurs, pour certains plus que pour d’autres. Milos Raonic Il est dans le groupe de ceux qui gardent un souvenir spécial du All England Tennis Club, et a parlé de ce que son annulation par le coronavirus: “C’était difficile à digérer au début, mais j’ai compris que c’est la meilleure décision compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde. Lorsque vous passez par l’entrée de Wimbledon, même si c’est uniquement pour vous entraîner, c’est quelque chose qui vous marque. C’est là que J’ai fait ma seule finale et où j’obtiens mon meilleur tennis. En tout cas, on va récupérer car on sait que c’est la bonne décision et que le sport est déjà devenu quelque chose de secondaire “.

