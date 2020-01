Raonic: “Si je vais bien, je sais que c’est très difficile de gagner”

Milos Raonic Il était extrêmement satisfait du niveau indiqué dans le Open d’Australie 2020 devant le grec Stefanos Tsitsipas. “C’est fantastique de me sentir à nouveau en forme. Je pense que j’ai surmonté les blessures et je suis capable de gagner du rythme. Entrer dans l’image en tant que tête de série a été vital parce que je suis un joueur qui a besoin de jouer des matchs pour me trouver en toute confiance. Maintenant, je me sens puissant et Je sais que si je peux bien faire les choses, je suis un joueur très difficile à battre “, a déclaré le Canadien.

.