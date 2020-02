Rappel de Tennis365: lorsque Roger Federer et Rafael Nadal ont joué l’exposition emblématique de la bataille des surfaces en 2007

Qui sortirait en tête si Rafael Nadal et Roger Federer jouaient sur un court à moitié en terre battue et à moitié en gazon? C’est probablement un débat que vous avez eu avec vos amis du tennis, mais que se passe-t-il si nous vous disons que cela s’est déjà produit?

Pas vraiment.

Alors que Federer et Nadal se préparent à s’affronter dans le match en Afrique du Cap, c’est le bon moment pour se souvenir du match d’exhibition de tennis le plus fou qu’ils aient joué, ou quelqu’un d’autre.

Le match entre le roi de Clay Nadal, eh bien il ressemblait probablement plus à un prince à l’époque, et le géant de la pelouse Federer a eu lieu à Majorque, en Espagne, en 2007.

À l’époque, Nadal était double champion de France et Federer avait quatre titres à Wimbledon à son actif, tandis que Federer avait remporté 48 matchs sur gazon et Nadal avait 72 victoires consécutives sur terre rouge.

Les organisateurs ont décidé de dépenser 1,63 million de dollars pour construire le court, puis les deux grands du tennis se sont présentés le 2 mai pour participer au match d’exhibition.

“Nous attendons tous les deux avec impatience cet événement absolument nouveau”, a déclaré Federer à la presse avant le match.

«L’idée me plaît vraiment, car nous dominons tous les deux l’une des surfaces. Rafa détient le record de 72 victoires en série sur terre battue, et je n’ai plus été battu sur gazon depuis 48 matches.

“Ce sera amusant de découvrir ce que c’est que de jouer sur un court avec des surfaces mixtes! Et il devrait être intéressant de voir qui choisit la meilleure tactique.

«Les gens parlent de cet événement depuis un bon moment. Maintenant, ça arrive très bientôt déjà, et j’aime le fait que le stade – qui est très joli, soit dit en passant – soit situé à Majorque, la maison de Rafa.

“Il est allé à Bâle, après tout, et maintenant j’ai la chance de jouer chez lui pour une fois.”

Nadal a gagné, car il y avait de la terre battue quelque part, et la foule locale a probablement fait une différence aussi, mais cela a été égalisateur avant que l’Espagnol ne termine un 7-5, 4-6, 7-6 (12-10 ) gagner.

“Ce fut une belle expérience”, a déclaré Nadal par la suite. «Bien qu’avant le match, je pensais que ce serait un désastre parce que je pensais qu’il serait très difficile pour moi de m’adapter au terrain. J’ai passé un bon moment et c’est important. »

Federer a lui aussi savouré les défis mentaux posés par le match, ce qui explique probablement en grande partie pourquoi ils ont tous deux réalisé ce qu’ils avaient dans le jeu.

«J’ai trouvé le terrain excellent, en particulier la partie en terre battue», a expliqué Federer. «Le défi a été difficile, car vous avez beaucoup de choses en tête.

«Vous avez du mal à déterminer comment vous allez jouer de chaque côté du terrain.

«Sur l’herbe, j’ai senti au début que je bougeais très bien, même s’il m’a fallu un peu plus de temps pour m’adapter à la terre battue.»

À l’époque, il a été suggéré que cela pourrait devenir une caractéristique régulière du calendrier du tennis. Malheureusement, cela n’a jamais été le cas

“Nous aimerions tous les deux répéter cette expérience”, a déclaré Nadal par la suite, tenant un trophée qui représentait le court unique. Il n’en a pas eu l’occasion. Pas encore, du moins.

Si vous souhaitez voir l’intégralité du match plutôt que les faits saillants de la vidéo ci-dessus, permettez-nous de vous y obliger aussi…

