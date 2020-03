Rappel T365: «Bienvenue au Williams Show» – La toute première finale Wenus Venus Williams-Serena Williams

“Aujourd’hui pourrait être la première de nombreuses finales entièrement Williams”, a déclaré un rapport alors qu’ils prévisualisaient la toute première finale Serena Williams vs Venus Williams à Key Biscayne.

Et il s’est avéré qu’ils avaient raison.

Leur père, Richard, est arrivé à la finale des Championnats de Lipton 1999 le 28 mars 1999 avec une pancarte “Bienvenue au Williams Show”.

Et il avait également raison.

La sœur Williams s’est rencontrée pour la première fois lors d’un match du WTA Tour à l’Open d’Australie de 1998 avec Vénus en tête lors de leur huitième de finale et la sœur aînée est également sortie victorieuse lors de leur rencontre en quart de finale de l’Open d’Italie plus tard cette année-là.

Mais leur affrontement aux Championnats de Lipton, qui sera plus tard renommé Open de Miami, était sans précédent et un début de choses à venir car c’était la première fois que les sœurs se rencontraient en finale.

Martina Hingis, qui a perdu contre Serena lors des quatre derniers matchs à Key Biscayne, a donné un aperçu du match.

“Vénus est plus puissante, surtout le service [and] de la ligne de base “, at-elle dit LA Times. “Elle est plus agressive. Serena a en quelque sorte la capacité de changer plus, la vitesse, plus de variété.

“Je pense qu’elle [Serena] a certainement une grande chance maintenant. “

La championne en titre, Vénus, a continué de dominer sa jeune sœur au début du match en ne perdant qu’un seul match pour remporter le premier set 6-1.

Mais Serena a riposté en remportant le deuxième set 6-4 pour prendre la décision avant que Vénus, âgée de 18 ans, ne termine le match 6–1, 4–6, 6–4.

«Vénus triomphe dans l’affaire de la famille» BBC titre après le match.

“Il est difficile de jouer contre ta sœur”, a déclaré Venus après sa victoire. “Mais qui que je joue – je joue pour gagner.”

Richard se sentait certainement très ému en quittant l’arène tôt.

«Je pensais vraiment que j’allais pleurer. Je me sentais trop moche pour pleurer, alors je suis parti », a-t-il déclaré.

La victoire a permis à Venus de porter son bilan face à Serena à 3-0, mais la jeune femme de 17 ans s’est engagée à s’améliorer.

“Maintenant que je joue plus, je suis certain que j’aurai une autre chance de la rejouer en finale”, a déclaré Serena.

«Je ne la considérais pas comme ma sœur. Je la considérais comme mon adversaire. »

Serena a réussi à se venger lors de son prochain match en remportant la Coupe du Grand Chelem de 1999 à Munich en octobre, en battant Vénus 6-1, 3-6, 6-3 en finale.

Ils se sont rencontrés 26 autres fois après leur rencontre à Munich avec Serena remportant 17 d’entre eux pour mener le face à face 18-12.

Sur les 30 épisodes de «The Williams Show» à ce jour, 12 étaient des finales avec Serena le dominant 9-3 et la dernière venue à l’Open d’Australie 2017.

