Rappel T365: Lorsque Roger Federer a affronté son héros d’enfance Pete Sampras au Madison Square Garden

Certains l’ont appelé le NetJets Showdown, d’autres l’ont appelé le BNP Paribas Showdown, mais pour la plupart des gens, c’était le Roger Federer contre Pete Sampras Showdown.

La bataille entre jeunes et vieux, passé et présent, ou le roi et l’héritier avec Madison Square Garden à New York accueillant le match d’exhibition le 10 mars 2008.

L’ancien numéro 1 mondial Sampras, 36 ans à l’époque, était déjà à la retraite depuis cinq ans, mais il était toujours le détenteur du record du Grand Chelem avec 14 majors à son actif.

De l’autre côté du filet, il y avait 12 fois vainqueur du Grand Chelem et numéro un mondial en titre, Federer, que certaines personnes avaient déjà radié alors qu’il traversait un peu la crise après une demi-finale de l’Open d’Australie au début. de 2008.

“En Suisse, il y a un peu trop de spéculations sur la fin de ma carrière”, a déclaré le jeune homme de 26 ans après que les médias de son pays d’origine aient indiqué qu’il était en déclin.

Bien sûr, les deux joueurs étaient très complémentaires l’un de l’autre avant le match.

“J’ai toujours voulu jouer un match au Madison Square Garden”, a déclaré Federer. «Avoir une chance de reprendre Pete au NetJets Showdown est très excitant.»

Sampras a à son tour commenté: «Je suis extrêmement excité de concurrencer Roger aux États-Unis. Et le faire se dérouler à New York au Jardin en fera une soirée très spéciale. »

Une foule à guichets fermés de 19 690 personnes a rempli l’arène lors d’un match de tennis masculin au Madison Square Garden pour la première fois depuis 1996, parmi lesquels l’icône du golf Tiger Woods et la rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour.

Et les fans ont eu droit à trois sets, comme c’est souvent le cas avec les matches d’exhibition, avec Federer devançant l’Américain 6-3, 6-7 (4-7), 7-6 (8-6) en près de deux heures et 14. minutes.

Voici les points forts, profitez-en!

Après le match, Federer a admis: «C’était comme un rêve devenu réalité pour moi. Jouer mon héros d’enfance ici au Jardin. Je n’avais jamais joué ici. C’était super. Nous avons passé un très bon moment.”

Certains avaient suggéré que Sampras ferait un retour au circuit ATP, mais le grand tennis a minimisé ces affirmations par la suite.

“Ce n’est plus pour moi”, a déclaré l’Américain. “Je n’ai aucune intention de revenir, pas aujourd’hui, demain ou jamais.”

