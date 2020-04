Rappel T365: Quand Andre Agassi, Pete Sampras et les soeurs Williams ont été immortalisés par les Simpsons

Le jour de son anniversaire, nous jetons un coup d’œil à l’époque où Andre Agassi, avec ses collègues stars américaines Pete Sampras, Venus Williams et Serena Williams, a été immortalisé par The Simpsons, et ce qu’il dit sur le déclin du tennis américain depuis.

Alors que les Simpsons ont peut-être perdu de leur éclat au cours des 10 dernières années, il ne fait aucun doute qu’il se présente comme un colosse absolu de la télévision et de la culture.

Depuis ses débuts il y a près de 31 ans, il a accumulé près de 700 épisodes pour en faire la plus longue série de sitcom et d’animation en prime time de l’histoire des États-Unis.

Avec des stars invitées qui affluent vers le spectacle (Michael Jackson a même eu un petit camée non crédité à l’époque) depuis le petit écran, le grand écran, les sports, la scène, la musique, la politique, la science… probablement chaque société et recoin de la culture populaire à offrir, sa gravité malgré sa récente baisse ne peut et ne doit pas être sous-estimée.

Et pourtant, une seule fois, le tennis et ses stars ont pris le devant de la scène. Cet épisode a été diffusé le 11 février 2001, et c’était glorieux.

Dans ce document, Pete Sampras, Andre Agassi, Venus Williams et Serena Williams se sont présentés pour regarder un tournoi de tennis dans la cour des Simpsons et ont finalement été accostés pour aider à régler une querelle sportive familiale – avant d’évincer les quatre Simpsons du jeu entièrement.

Sampras s’est moqué en plaisantant de ses contrats d’approbation à l’époque, Homer a confondu Agassi avec Andre The Giant, et les Williams ont moralisé l’offre de “briser” les membres de la famille dans les compétitions sportives avant de décider que c’était leur truc après tout.

Mais bien qu’il soit tentant de faire exploser les créateurs des Simpsons pour éviter le tennis, en particulier par rapport aux autres sports qu’il propose au fil des ans, nous devrons peut-être envisager une autre vision.

Les Simpsons, après tout, reflètent la société américaine. C’est peut-être la raison pour laquelle un seul footballeur (du genre «football») a jamais joué la vedette – la légende brésilienne Ronaldo.

En 2001, le monde du tennis était très différent. Cinq des 10 premiers au classement de fin d’année WTA (Lindsay Davenport, Jennifer Capriati, Venus Williams, Serena Williams et Monica Seles) étaient américains. Plus précisément, ils étaient tous de grands personnages avec de grandes histoires.

Seuls deux des 10 meilleurs classements ATP étaient américains, mais il s’agissait de Sampras et Agassi, des joueurs avec un héritage énorme et un attrait populaire. Il y avait aussi Andy Roddick, un futur n ° 1 mondial, qui a remporté le prix convoité du nouveau venu de l’année. Jim Courier ne doit pas non plus être oublié à l’époque.

Sautez jusqu’en 2020, et le numéro 21 mondial John Isner est l’homme américain le mieux classé. Les femmes sont dans une meilleure position, avec Sofia Kenin (4) et Serena Williams (9) devenant fortes, mais aucune ne domine à distance.

Alors, où sont les stars montantes du tennis américain? Pourquoi ont-ils cessé de produire le meilleur? Kenin a atteint une finale du Grand Chelem cette année, certes, mais le jury est très déterminé à savoir si elle peut le sauvegarder et reproduire systématiquement le même niveau à l’avenir.

Sloane Stevens, bien sûr, a remporté l’US Open, mais c’était dans des circonstances tout à fait remarquables. Elle était classée 83e au monde à l’époque, la joueuse la moins bien classée à l’avoir jamais remportée, mais même alors, elle était la première Américaine non Williams à remporter un Grand Chelem en 15 ans. Elle a reculé à nouveau ces dernières années cependant, et se trouve maintenant 37e,

Le système de développement américain peut également prétendre à Naomi Osaka, en toute justice, et cela ne doit pas être oublié simplement parce qu’elle a choisi de représenter le Japon – le pays de sa naissance.Coco Gauff, 52e mondial à seulement 16 ans -old, c’est le grand espoir bien sûr.

La baisse du jeu masculin aux États-Unis est cependant toujours aussi préoccupante.

De 1990 à 1999, les Américains ont atteint les demi-finales ou mieux 62 fois au Grand Chelem, bien que seulement 26 l’ont réussi entre 2000 et 2009. À Wimbledon en 2017, Sam Querrey est devenu le premier Américain en huit ans, 2 933 jours avant exact, pour atteindre une demi-finale du Grand Chelem.

Une étude de la Tennis Industry Association (TIA) ce mois-ci a révélé que 17,9 millions de personnes en Amérique pratiquaient actuellement le tennis, et 14 millions d’autres souhaitaient y participer. Ces chiffres sont à la hausse et montrent que le bassin est plus grand que jamais.

Il y a bien sûr une autre façon de voir les choses. Ce n’est peut-être pas une baisse du tennis américain, mais une montée du tennis européen? Nous sommes dans une génération spéciale, bien sûr et gâtés pourris par Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, et avant blessure, Andy Murray.

Federer mis à part, cependant, ces joueurs ont pris le jeu à un niveau complètement nouveau en termes de physicalité, ce qui a peut-être surpris les États-Unis. On pourrait peut-être dire, alors, que le tennis américain, trop à l’aise dans son succès à la fin de leur ère dorée, n’a pas anticipé le changement de direction du sport et s’est pris froid, perdant une génération entière de joueurs à travers les fissures de complaisance.

Quoi qu’il en soit, tant que nous ne verrons pas un Américain non Williams affronter véritablement et systématiquement le monde du tennis, l’absence des États-Unis au sommet du jeu continuera de se faire sentir et continuera d’alimenter la nostalgie. Bref, il n’y a tout simplement pas eu d’acteur américain capable de capter l’attention du public américain depuis, ce qui est remarquable compte tenu de l’époque qui l’a précédé.

