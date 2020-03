Rappel T365: Rafael Nadal passe d’un jeune fusil à King of Clay lors d’une séquence de 81 victoires consécutives sur terre rouge

Avec la saison 2020 de la terre battue décimée en raison de la pandémie de coronavirus, il est juste que nous soyons un peu nostalgiques du sort dominant de Rafael Nadal sur la terre rouge d’avril 2005 à mai 2007.

Les tournois sur terre battue, à l’exception de l’Open de France pour l’instant, ont été effacés du reste du calendrier de tennis 2020 en raison de COVID-19.

À moins que les organisateurs de Roland Garros ne puissent convaincre leurs collègues officiels du tennis d’organiser l’Open de France plus tard dans l’année (le 20 septembre-4 octobre est la date à laquelle ils ont en tête), alors nous n’aurons plus d’événements sur terre battue en 2020.

Ce sera sans aucun doute une dague dans le cœur de Nadal car il est le roi de l’argile après tout.

Mais revenons à l’époque où il a tout essuyé devant lui sur la saleté rouge.

Son sort extraordinaire a commencé le 11 avril 2005 au Masters de Monte-Carlo et s’est terminé le 14 mai 2007 quand il a perdu en finale du Masters de Hambourg contre son ennemi Roger Federer.

Pendant cette période, il a remporté 81 matchs, battu 52 joueurs différents et récolté 13 trophées, dont trois titres à Roland Garros.

Après avoir fait sa percée en 2004 en remportant son premier titre sur terre battue en Pologne en août, Nadal se préparait à devenir la force dominante en surface.

Après avoir été battu par Igor Andreev en quart de finale de l’Open de Valence en 2005, l’Espagnol a entamé sa course incroyable en ouvrant sa campagne de Monte-Carlo Masters avec la victoire sur Gael Monfils.

Il a battu Guillermo Coria 6-3, 6-1, 0-6, 7-5 en finale et à l’âge de 18 ans, il est devenu le plus jeune vainqueur du titre ATP Masters 1000 depuis Michael Chang à Toronto 15 ans plus tôt.

Le New York Times a déclaré que c’était le jour où «Nadal est devenu majeur sur terre battue», ils ne savaient pas qu’il allait devenir le roi à la surface.

Une semaine plus tard, il récoltait un autre trophée et les journaux chantaient à nouveau ses louanges en battant son compatriote Juan Carlos Ferrero en finale de l’Open de Barcelone.

Ensuite, c’était le dernier événement d’échauffement pour Roland Garros, le Rome Masters, et il a remporté trois titres sur terre battue en moins d’un mois, car il a encore battu Coria en finale, mais cette fois, il avait besoin de cinq sets pour réussir l’Argentine.

“Ce fut le meilleur match de ma carrière”, a déclaré le jeune Nadal. «Ce fut un match difficile. Je suis tellement content d’avoir gagné, c’est incroyable. “

C’est ainsi qu’à l’âge de 19 ans, il est arrivé à Roland-Garros pour son premier Open de France à la suite d’une séquence de 17 victoires consécutives sur la terre rouge.

Nadal a traversé la semaine d’ouverture comme un vieux pro et il s’est heurté à Federer en demi-finale, mais la tête de série et le numéro 1 mondial ont été envoyés 6-3, 4-6, 6-4, 6-3 lorsque le jeune gun a organisé une rencontre finale avec Mariano Puerta.

Le Puerta sans graines a donné à l’adolescent quelque chose à penser en remportant le premier set, mais ce fut tout Nadal après cela, l’Espagnol ayant remporté son premier Grand Chelem à Paris lors de la première demande.

«J’ai joué avec ma meilleure tête et mon meilleur tennis. Il a joué incroyablement et il y a eu des moments où je pensais que je pourrais perdre », a-t-il déclaré.

Bien sûr, il a terminé sa campagne sur terre battue avec des titres à Bastad et à Stuttgart tandis qu’il a également remporté deux matchs de Coupe Davis pour l’Espagne à la surface.

Roulez en 2006.

Cette fois, il a traversé la saison sur terre battue invaincu alors qu’il a défendu avec succès ses titres de Monte-Carlo Masters, Open de Barcelone, Rome Masters et Open de France alors qu’il a de nouveau remporté deux matchs de Coupe Davis.

En 2006, la rivalité Nadal-Federer battait son plein et l’Espagnol était définitivement sous la peau du joueur suisse en le battant en finale de Monte-Carlo, Rome et Roland-Garros. Sa victoire à l’Open de France était sa 60e victoire consécutive sur terre battue et cela a également empêché Federer de détenir les quatre titres du Grand Chelem en même temps.

“C’est une victoire fantastique et un moment incroyable dans ma carrière de joueur de tennis”, a déclaré le joueur de 20 ans après avoir défendu avec succès sa couronne de Roland Garros.

L’histoire s’est répétée en 2007 alors que Nadal remportait à nouveau le Masters de Monte-Carlo et oui, Federer était une fois de plus l’homme qu’il avait vaincu en finale, alors qu’il avait aussi plus de succès à Barcelone et à Rome.

Cette fois, cependant, il a ajouté le Hamburg Masters à son calendrier et, sans surprise, il a atteint la finale où il rencontrerait son ancien ennemi Federer.

Cela s’est avéré être un pas trop loin alors que Federer a réussi sa séquence de 81 matchs sans défaite sur terre battue avec une victoire de 2-6, 6-2, 6-0.

“Sa séquence a été phénoménale – 81 matches consécutifs sur terre battue sont fantastiques”, a déclaré Federer à propos de son adversaire. “J’ai beaucoup de respect pour lui.”

Nadal a été aimable dans sa défaite en disant: «Si je dois perdre contre quelqu’un, alors c’est lui. Je ne suis pas triste de perdre face aux meilleurs du monde. »

Il a ajouté: «Maintenant, je dois commencer un autre [streak]. “

