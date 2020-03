Rappel T365: Souvenir du début phénoménal de Novak Djokovic 41-0 pour la saison 2011

Novak Djokovic est actuellement sur une de ses séquences chaudes alors qu’il a commencé la saison 2020 avec une séquence de 18 matchs sans défaite, mais nous nous souvenons de son incroyable début de saison 41-0 41-0.



Après avoir battu Stefanos Tsitsipas dans la Championnats de tennis hors taxes de Dubaï finale samedi, Djokovic a plaisanté en disant que «l’un des objectifs est de rester invaincu toute la saison» avant d’ajouter «Non, je plaisante. Je ne plaisante pas, en fait. “

Être invaincu pendant toute une saison ressemble à un record intouchable, mais de nos jours on ne sait jamais.

Le plus long début de saison invaincu de Djokovic est actuellement de 41, qui a été défini en 2011 et faisait partie d’une séquence de 43 victoires consécutives qui a débuté en fin de campagne 2010.

Beaucoup pensaient que la saison 2011 de Djokovic était la meilleure que le tennis masculin ait vue et il était difficile de contester cela car le Serbe a remporté trois des quatre tournois du Grand Chelem et a terminé l’année avec un dossier de 70-6.

Pour vous en dire plus, il était invaincu sur l’herbe (7-0), n’a perdu qu’un match sur terre battue (17-1) et a perdu cinq matchs sur terrain dur (46-5).

Il a commencé l’année en tant que n ° 3 mondial derrière Rafael Nadal et Roger Federer, mais a terminé n ° 1 de fin de saison après avoir remporté trois tournois majeurs, cinq titres ATP Masters 1000 et un événement ATP 500 et un tournoi ATP 250.

L’Open d’Australie était son premier tournoi de 2011 et il a remporté le titre après avoir battu Andy Murray en trois sets avant d’ajouter la couronne de Dubaï à son cabinet, battant Federer en sets consécutifs en finale.

L’étape suivante a été l’Indian Wells Masters et il a envoyé Federer en demi-finale et Nadal en finale avant de terminer le Sunshine Double en battant Nadal en finale du Miami Masters.

Il est rentré chez lui à Belgrade pour l’Open de Serbie et il n’allait jamais perdre une chance de remporter un trophée devant ses propres fans alors qu’il a remporté quatre matches, dont la finale contre l’Espagnol Feliciano Lopez, pour prendre son départ invaincu à 27- 0.

La saison sur terre battue a commencé avec des titres consécutifs de Masters 1000 alors qu’il remportait l’Open de Madrid et l’Open d’Italie. Sans surprise, le roi de Clay Nadal a été l’homme qu’il a battu lors de ces deux finales.

Et sur Roland Garros, il est allé, probablement le favori car il a remporté une manche contre Nadal après l’avoir battu en finale consécutive.

Il a remporté ses quatre premiers matchs, y compris une rencontre au troisième tour contre Juan Martin del Potro, pour porter son record à 41-0 et avec Fabio Fognini se retirant de leur affrontement en quart de finale pour lui donner une chance, cela signifiait qu’il est allé directement dans la demi-finale.

Federer se tenait entre Djokovic et un dossier de 42-0 ainsi qu’une place en finale de Roland-Garros, mais ce ne devait pas être le cas du joueur suisse qui est sorti en tête de leur quatre matchs alors qu’il a gagné 6–7 (5– 7), 3–6, 6–3, 6–7 (5–7) pour mettre fin à la séquence chaude du Serbe.

“Ce furent les meilleurs mois de ma vie, une période incroyable”, a déclaré Djokovic après la défaite. «Cela a dû se terminer un certain temps. Malheureusement, ce fut un mauvais moment. Ce qui s’est passé est arrivé. Je ne peux plus l’affecter. Quelques points l’ont décidé. C’est du sport. Il n’y a rien à regretter. »

Cela signifiait qu’il n’était qu’à quelques victoires du record de 46 de l’Argentin Guillermo Vilas.

Il a ensuite remporté Wimbledon et l’US Open et n’a perdu que cinq matches de plus au cours de la seconde moitié de la saison.

Pourtant, en 2015, il a surpassé son record de 70-6 alors qu’il terminait l’année avec un jalon de 82-6, alors ne pariez pas contre lui en réussissant un autre record ridicule.

